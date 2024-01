David Gail, actor de Beverly Hills 90210, muere inesperadamente

David Gail, actor conocido por su participación en la serie "Beverly Hills, 90210", falleció a los 58 años, según confirmó su hermana, Katie Colmenares. Las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

Gail es recordado por su papel en la icónica serie de los años 90, donde interpretó a Stuart Carson, prometido de Brenda Walsh, interpretada por Shannon Doherty.

Originario de Tampa, Florida, Gail también trabajó en otras producciones televisivas como "Doogie Howser, M.D." y "Murder, She Wrote". Después de su participación en "Beverly Hills, 90210", el actor interpretó al Dr. Joe Scanlon en la novela "Port Charles" durante 216 episodios.

En el cine, Gail actuó en películas como "Some Girl" (1998), "Bending All the Rules" (2002), "Perfect Opposites" (2004) y "The Belly of the Beast" (2008).

"Apenas ha habido incluso un día en mi vida cuando no estabas conmigo a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Los osos nunca serán lo mismo, pero te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón".

"Eres un hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano. Te extrañaré cada segundo, de cada día siempre", publicó su hermana junto a una foto de ellos dos abrazándose".

No se revelaron detalles de su deceso

Katie Colmenares no ha explicado la causa de la muerte del actor. David Gail fue conocido en la década de los 90 debido a su participación en series como "Sensación de vivir", donde apareció en ocho episodios.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/22/whatsapp-image-2024-01-22-at-11.42.18-am.jpeg

El actor también tuvo un papel destacado en la secuela de "Hospital General" llamada "Port Charles", donde interpretó al doctor Joe Scanlon, el pretendiente de la doctora Karen Wexler, durante 216 episodios.