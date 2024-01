Las leyendas del humor Roberto Salcedo y Cuquín Victoria se unen en la comedia "La tercera edad"

Roberto Salcedo y Cuquín Victoria se unen como en aquellos tiempos de la época dorada del humor dominicano.

El reconocido presentador, productor de televisión, actor y exalcalde del Distrito Nacional escribió el guión y protagoniza junto al veterano humorista y actor "La tercera edad", una cinta que promete sacar carcajadas y muchas reflexiones.

La película se estrena este 14 de febrero en todos los cines del país bajo la dirección de Archie López.

La producción toca temas de amor, enredos y locuras de dos amigos jubilados que deciden inscribirse en una universidad para adultos.

Gran elenco

Además de Roberto y Cuquín, actúan los conocidos actores venezolanos Orlando Urdaneta y Scarlet Ortiz, así como los dominicanos Lumy Lizardo, Isaura Taveras, Lía Briones, Nany Peña, Juan Carlos Pichardo, Judith Rodríguez, Melymel y Giovanny Cruz.

Es producida por Archie López, Desiree Reyes y Roberto Salcedo para Panamericana Films.

"La tercera edad" es la primera película de Archie López del 2024. El cineasta se siente feliz de proyectar este trabajo cinematográfico que disfrutó filmar.

"Solamente juntar a Roberto y Cuquín es un espectáculo y más Roberto que tiene tanto tiempo fuera de la TV y el cine", destaca López.

Elogia el elenco local e internacional que compone la cinta. "De verdad que disfrutamos mucho el rodaje, una película de enredos y de locuras", indica.

Revela que fue difícil rodar algunas escenas porque se reía mucho con los protagonistas.

Salcedo: "Es un producto que la gente va a disfrutar"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/23/23012024-rueda-de-prensa--¨la-tercera-edad¨--kevin-rivas06.jpg El equipo de producción realizó una rueda de prensa este martes. (KEVIN RIVAS)

Después que dejó la función pública Salcedo comenzó a trabajar en guiones y en los trabajos de su empresa productora. "La tercera edad" es uno de ellos y así lo comenta a Diario Libre.

"Me he dedicado a producir algunos guiones, tanto para el cine como para el teatro. No solamente comedias, hemos hecho drama", expresa a este medio en la rueda de prensa realizada en el atrio central de Ágora Mall.

Considera que es un inmenso honor trabajar al lado de su compadre Cuquín, quien estaba a su lado en la entrevista. Dijo que el guion lo hizo pensando en él y ambos rieron.

En el trailer presentado se nota la evidente complicidad y el compadreo entre ellos, pues son décadas de amistad y trabajo profesional dentro y fuera de las cámaras.

"De verdad que la pasamos divinamente. Es una experiencia maravillosa; la parte actoral, la parte técnica nos apoyó muchísimo. Yo pienso que es un producto que la gente va a disfrutar" Roberto Salcedo Actor y guionista “

Otra película escrita por Salcedo es "Trágico Final", un guion dramático que aborda el tema del feminicidio y que saldrá más adelante.

Cuando se le preguntó a Cuquín por esa etapa de lujo del humor dominicano en la televisión de los 80 dijo que él estaba muy chiquito y fue imposible evitar reírse otra vez.

"Todos estábamamos vinculados como familia. Cuquín es el padrino de Roberto Ángel. Era una época en que se hacía un humor tan sano, familiar, y eso nos enseñó a nosotros la peligrosidad que representan los medios de comunicación a la hora de llevar ciertos contenidos. Eso lo aprendí en esa época donde cuidábamos el doble sentido, éramos muy rigurosos. Lo más importante es que nunca hubo competencia entre nosotros", subraya Roberto padre.

"Mi compadre era la gran estrella en ese momento", sostuvo Salcedo. "Qué bárbaro", dijo Cuquín.

Cuquín Victoria destaca la química en el set

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/23/23012024-rueda-de-prensa--¨la-tercera-edad¨--kevin-rivas08.jpg Cuquín Victoria habla de la película. (KEVIN RIVAS)

Cuquín Victoria reitera el cariño y aprecio externado por el recordado presentador de "7X7 Roberto y "9X9 Roberto".

"Tuve la suerte de haber conocido a mi compadre en esa época, de haber hecho esa amistad que se ha mantenido intacta", añade Victoria.

Para el veterano de la televisión y el cine influyó mucho el ambiente que crearon en el filme para que se sintiera esa intimidad y amistad cercana.

"La disfruté por ese maravilloso elenco tanto desde el aspecto técnico como por la cantidad de invitados y con papeles importantes. En el estreno se va a comprobar la confianza y la amistad que se respira" Cuquín Victoria Actor y humorista “

Una confesión que contó Roberto Salcedo de "La tercera edad" es que compartieron camerinos y "Cuquín dejaba unos regueros que yo me tenía que poner a recoger todo aquello".

"Nosotros lo disfrutamos y espero que así disfrute el público que venga a ver la cinta", destaca Cuquín Victoria.

¿Y la televisión?

Salcedo no descarta regresar a la televisión, pero no está en sus planes momentáneos, por igual Cuquín.

"Veo un poco complicado yo regresar a la TV. Esto porque las temporadas son dos o tres meses de entrega y la pantalla chica requiere de mucho tiempo, entrega, responsabilidad. Como soy tan responsable entiendo que no voy a disponer de ese tiempo para entregárselo a la gente", dice el reconocido humorista.

El que fuera alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de 2002 hasta 2016 afirma que actualmente hay buenos talentos en la televisión y en la radio a pesar del "momento complicado" y "competitivo" que vive la pantalla chica con las redes sociales.

Los actores y comediantes Tony Pascual (Pachulí), Jacqueline Estrella y Phillip Rodríguez tienen personajes que sacarán carcajadas. Ellos, al ser abordados por DL, prácticamente hicieron un set de comedia.

"Yo trabajo en el departamento de humo y grasa (cocina) y aconsejo mucho a la señora Scarlet Ortiz, la protagonista", dice Estrella. Mientras que Rodríguez adelanta que interpretará a un gay llamado Eustaquio y Pachulí hace de un gago.

"La gente que la ha visto ligada al cine han dicho que la película está tan buena para hacer una trilogía", afirma Pachulí.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/23/23012024-rueda-de-prensa--¨la-tercera-edad¨--kevin-rivas02.jpg La tercera edad es la primera película de Archie López del 2024. (KEVIN RIVAS)

Fue idea de Zumaya Cordero, la directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, que "La tercera edad" se estrenará en San Valentín porque, según expresa, toca el amor desde diferentes puntos de vista. "Pueden traer a su pareja, a sus amigos, a todos".

Cordero resaltó que la producción "tiene el gran mérito de reunir un director con la experiencia de Archie a dos grandes leyendas del humor nacional, lo que garantiza un banquete para el público dominicano".

Sinopsis

Dos amigos en la tercera edad toman una decisión trascendental: inscribirse en la Universidad! Su intención es vivir nuevas aventuras, conocer nuevos amores y, por supuesto, divertirse más... ¿Qué podría salir mal?

La productora Desiree Reyes compartió que "La tercera edad" es una celebración del reencuentro profesional de sus protagonistas.

Madelyn Martínez, VP de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional (CCN), dio la bienvenida a los asistentes expresando la alegría de Jumbo al apoyar una película dominicana que reúne a muchos de los talentos artísticos más valorados del país.

López agradeció el apoyo de otras empresas como Autozama, Altice, Quala Dominicana, La Colonial, El Catador, Colorín y Feltrex.

Los productores agradecieron la participación especial de figuras de la talla Philip Rodríguez, Pachulí, Héctor Sierra, Bernardita García, Fefita La Grande, Niní Caffaro, Freddy Ginebra, Leo Mahler, María Ligia Grullón y René Castillo, así como a los noveles Ztarlyn Ramírez, Elías Serulle, Mavel Paulino, Juan Ramón Urvant y José Miguel Cruz.

Estreno RD: 14 de Febrero 2024



Ficha Técnica



Dirección: Archie López



Producción: Archie López, Roberto Salcedo, Desiree Reyes



Producción Ejecutiva: Desiree Reyes, Javier Fernández



Guion: Roberto Salcedo



Música: Federico López



Dirección de Fotografía: Alexander López



Edición: Ramón Larrañaga



Mezcla de Sonido: Franklin Hernández



Diseño de Producción: Augusto González



Dirección de Arte: Pamela Aguiló



Vestuario: Karla Riggs



Jefa de Maquillaje y Peluquería: Gisselle Jiménez