El Festival de Cine Global se inicia este viernes con una atractiva propuesta para el público

La industria del cine local está de manteles largos con la apertura esta noche del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), que celebrará el desarrollo del séptimo arte con una variada oferta para los cinéfilos.

Esta edición número 16 contará con una dedicatoria especial a la memoria del multifacético pionero del cine dominicano Pericles Mejía y a la Ciudad de Nueva York (eje de la migración cultural dominicana).

En la apertura que se hará en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, se proyectará "Erase una vez en el Caribe" de Ray Figueroa, cinta puertorriqueña, protagonizada por el dominicano Héctor Aníbal, que explora el género del western, con elementos de folklore, romance, acción y aventura.

Para la clausura del evento, el 1 de febrero, se exhibirá "La Ternura", una coproducción de España y República Dominicana, fruto de los beneficios de la Ley de Cine Dominicana, inspirada en las comedias de Shakespeare.

Entre los invitados internacionales estará el actor Jimmy Jean-Louis, quien fungirá como presidente del Jurado del Festival, además el productor español Álvaro Longoria que presenta el documental "La vida de Brianeitor", el cual dirige además de su producción "Campeonex", secuela de la inolvidable película "Campeones", ganadora del Premio Goya a Mejor Película.

La popular actriz mexicana Kate del Castillo, también es una de las invitadas especiales de la apertura, ocasión en la que será reconocida.

La actriz estará acompañada de su pareja, Edgar Bahena, director de fotografía de la famosa serie ´La Reyna del Sur´.

Durante la ceremonia inaugural, el FCGSD otorgará un reconocimiento por su trayectoria a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien debutó en el cine con la película ´Roma´, de Alfonso Cuarón.

Es la segunda actriz mexicana nominada al Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la primera de origen indígena. Recientemente, estuvo en la producción de Netflix ´La gran seducción´, dirigida por Celso García.

El actor y productor Elvis Nolasco será reconocido por sus papeles en el drama criminal ´Godfather of Harlem´ y la serie de antología ´American Crime´.

Igualmente, tendrá una importante representación de directoras de cine, entre las que se destacan Catherine Breillat, Molly Manning Walker, Lila Avilés, Arantxa Echavarría, Elena Martin, Anabel Caso, Gabriela Moses, Estibaliz Urresola Solaguren, Itsaso Artana, y Glorimar Marrero, entre muchas otras, confirmando su compromiso con la diversidad y la paridad de género.

En esta edición se proyectarán 108 producciones de largo y cortometraje en la sala de Palacio del Cine de Blue Mall.

La programación de este año cuenta con diversos filmes que han estado como aspirantes al Oscar a la Mejor Película Internacional. Entre estos, se mantienen en la lista corta la mexicana "Tótem", de Avilés y la selección de Japón ´Perfect days´, dirigida por Wim Wenders.

El festival tendrá en sus secciones competitivas un total de 53 producciones, que incluyen la competencia de Ópera Prima Ficción "Jimmy Sierra" y Ópera Prima Documental "Fernando Báez, Ópera Prima Cortometraje "Claudio Chea", "Corto Global de Ficción y/o Documental y una nueva sección de "Corto Global de Animación".

Presentaciones especiales

"Insular" dir. Hector Valdez, "Safari" dir. Juan Antonio Bisonó, "Consuelo" dir. Fernando Santos Diaz y Gabriel Valencia y "Vienes o voy" dir. Jaime Botella.

Miradas hispanas

"Campeonex" España, dir. Javier Fesser, "Cerrar los ojos", España, dir. Victor Erice, "Totem", México, dir. Lila Avilés, "El otro hijo", Colombia, dir. Juan Sebastián Quebrada; "Los delincuentes", Argentina, dir. Rodrigo Moreno; "Puan", Argentina, dir. María Alché y Benjamín Naishtat, "La sombra del sol", Venezuela, dir. Miguel Angel Ferrer, "Samsara", España, dir. Lois Patiño, "Tierra de Nuestras madres", España, dir. Liz Lobato; "Chinas", España, dir. Arantxa Echavarria; "Creatura", España, dir. Elena Martin.

Miradas caribeñas

"Una noche con los Rolling Stones", Cuba, dir. Patricia Ramos; "Aislados", Cuba, dir. Maritza Ceballo, Zenia Veigas, Sailin Carbonell y la mencionada Yoe Pérez.

Mirada global

"Monster", Japón, dir. Hirekazu Koreeda, "How to have sex", Reino Unido, dir. Molly Manning Walker, "Passages", Francia, dir. Ira Sachs, "Perfect days", Alemania, Japón, dir. Win Wenders, "Amal", Bélgica, dir. Jawad Rhalib,"El paraíso", Italia, dir. Enrico Maria Artale, "El último verano", Francia, dir. Catherine Breillat.

Mirada documental

"La vida de Brianeitor", España, dir. Álvaro Longoria; "La Habana de Fito", Cuba, dir. Juan Pin. Mirada animada

"Robot dreams", España, dir. Pablo Berger.

Cine y gastronomía

"Rioja, tierra de los mil vinos", España, dir. José Luis López-Linares.

Cine y moda

"Invisible beauty" , Estados Unidos, dir. Bethann Hardison, Frédéric Tcheng

Film de clausura

"La ternura", España y República Dominicana, dir. Vicente Villanueva