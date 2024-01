Yalitza Aparicio: "Por años a los indígenas se nos hacía creer que éramos ajenos a la sociedad"

Yalitza Aparicio, la primera mujer indígena mexicana en ser nominada a un Premio Óscar en la categoría a mejor actriz por la película "Roma" (2018) de Alfonso Cuarón, celebró en la apertura del XVI Festival de Cine Global de Santo Domingo 2024 (FCGSD) la inclusión en el cine.

Aparicio subió este viernes al escenario de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a recibir el "Reconocimiento Global" otorgado por su rol en el cine, el activismo en la preservación de las lenguas indígenas y su trabajo a favor de los derechos humanos.

La actriz mexicana Kate del Castillo también recibió un "Reconocimiento Global" por su fructífera carrera en el cine, la televisión y su destacada participación en novelas, series, películas tanto en México como en el extranjero.

Yalitza: "Por años se nos hacía creer que éramos ajenos a la sociedad"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas15.jpg Yalitza Aparicio recibe el premio del expresidente Leonel Fernández. (KEVIN RIVAS)

En su sentido discurso, Yalitza Aparicio les envió unas palabras a los que creen que los sueños no pueden cumplirse por venir de la pobreza y de grupos minoritarios.

En su caso, ser mixteca, una comunidad indígena de México, país en el que representan la cuarta población amerindia más común después de los nahuas, los mayas y los zapotecos.

El mensaje también lo dirigió a ella misma: "Gracias en nombre de todas las personas que nunca nos permitimos soñar, que nunca creímos que esto fuera posible y que hoy nos damos cuenta que sí".

La también maestra de primaria de profesión no solo hizo énfasis a la comunidad indígena que "por años se nos hacía creer que éramos ajenos a la sociedad", sino porque el cine "aún no mostraba toda la diversidad que existe".

"Y nos falta mucho, pero son caminos que se están trazando y que cada uno está formando parte de esto", enfatizó Aparicio.

"Muchas gracias en nombre de cada niño, que en nuestra infancia no creíamos hacer realidad los sueños. Espero que en unos cuantos años, que no sean muchos, el cine haya trazado grandes caminos, que lleguemos a resultados maravillosos, que podamos ver más representación de las que tenemos no solamente de México, sino en todo el mundo", finalizó la actriz mexicana de 30 años.

Aparicio es la segunda actriz mexicana nominada al Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la primera de origen indígena. Recientemente, estuvo en la producción de Netflix "La gran seducción", dirigida por Celso García.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas18.jpg Kate del Castillo agradeció la distinción. (KEVIN RIVAS)

Kate Castillo, al subir a recoger el galardón de manos del presidente de la Fundacion Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República, Leonel Fernández, y de Omar de la Cruz, director del festival, expresó agradecida sentirse en casa en República Dominicana.

La actriz que inmortalizó el papel de Teresa Mendoza en la serie "La reina del sur", dio las gracias al festival y ponderó que "el éxito es trabajar de lo que uno sabe hacer".

"Me considero una mujer muy exitosa porque he podido comer de lo que más amo, que es el cine, la televisión, el teatro, en fin, el ser actriz y que lo traigo desde mi padre, Eric del Castillo", expresó.

De su carrera, a la edad de 19 años tuvo un rol protagónico en la telenovela Muchachitas, así como Ramona (2000) y Bajo la misma piel (2003-2004).

En 2017, protagonizó la serie de drama político de Netflix ´Ingobernable´ interpretando a la primera dama de México Emilia Urquiza.

Su debut en Hollywood fue un protagónico en la película dramática de 2007 ´La misma Luna´. Luego realizó papeles secundarios en las películas No Good Deed (2014), Los 33 (2015), El Chicano (2019) y Bad Boys for Life (2020).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas02.jpg Yvette Marichal y Omar de la Cruz le otorgaron un reconocimiento póstumo a Pericles Mejía. (KEVIN RIVAS)

Las actrices agradecieron a todo el festival, a Omar de la Cruz, Yvette Marichal, el expresidente Leonel Fernández, entre otros.

Encabezaron el acto y entregaron reconocimiento, además, el empresario Manuel Corripio y Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dirección General de Cine (Dgcine).

Premio Pericles Mejía

Este año se instituyó el Premio Pericles Mejía en memoria del reconocido actor y cineasta como un orgullo del arte y la cultura y digno representante de la República Dominicana.

Fueron reconocidos el actor de la diáspora Elvis Nolasco y el asesor de moda Carlos Lamarche.

También recibieron otras distinciones el cineasta Pedro Juan López, la comunicadora Laura Castellanos y la política estadounidense Katherine Harris.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas12_1.jpg Laura Castellanos recibe reconocimiento. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/27/26012024-xvi-festival-de-cine-global-sto.-dgo.---kevin-rivas08.jpg El actor Elvis Nolasco fue reconocido con el Premio Pericles Mejía. (KEVIN RIVAS)

La jornada cinematográfica se desarrollará hasta el 4 de febrero en el Palacio de Cine Blue Mall, en memoria del laureado actor y cineasta Pericles Mejía y dedicado a la ciudad de Nueva York y a la diáspora dominicana que se destaca en el cine.

En la gala se llevó a cabo premier de la película ´Érase una vez en el Caribe´, de Ray Figueroa, cinta que combina elementos del western y el cine de samuráis, pero con un claro acento puertorriqueño.

La película de apertura contó con la presencia de Luis Riefkohl, Anabelle Mullen, Eduardo Carneros, Arí Manuel Cruz, Hector Aníbal, entre otros.