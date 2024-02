Travis Kelce produce película que se estrenará en SXSW

Travis Kelce comienza a adentrarse en Hollywood. El campeón del Super Bowl tiene su primer crédito como productor ejecutivo en una película que tendrá su estreno mundial en marzo en el Festival de Cine South by Southwest en Austin, Texas.

"My Dead Friend Zoe" se describe como un drama de comedia oscura sobre una veterana del ejército estadounidense, una mejor amiga muerta que no puede dejar ir y su abuelo del cual está distanciada. La película es protagonizada por Sonequa Martin-Green, Natalie Morales y Ed Harris, quienes a su vez son productores ejecutivos junto a Kelce. Dirigida y coescrita por Kyle Hausmann-Stokes, "My Dead Friend Zoe" se estrenará el 9 de marzo en el festival. Todavía no cuenta con un distribuidor para un lanzamiento más amplio.

Kelce, cuyo romance con la superestrella Taylor Swift ha desatado un frenesí internacional, ha insinuado planes para incursionar en el entretenimiento después de su participación en "Saturday Night Live" el año pasado. Días antes del Super Bowl, le dijo al diario The Los Angeles Times que se ha centrado en el fútbol americano, pero que "definitivamente hay conversaciones de Hollywood por ahí".

Señaló que su género preferido es la comedia.

"Soy totalmente comedia", dijo. "Simplemente, me gusta pasar un rato divertido y hacer reír a la gente".