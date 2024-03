Mark Wahlberg y su conexión cultural con República Dominicana: "Descubrí que soy 'wawawa' no 'popi'"

Para conocer expresiones populares como 'popi' o 'wawawa' o saludos como 'KLK' hay que ser, vivir o haber compartido con República Dominicana y su gente.

Mark Wahlberg es un ejemplo de esto, ya que el actor vivió por varios días en Santo Domingo, Las Terrenas y Samaná, por el rodaje de algunas escenas de la película 'Arthur the King', a las órdenes del director Simon Cellan Jones.

De ahí la conexión cultural con la isla caribeña, a tal punto de anunciar que había adquirido una casa en Cabrera.

"Vine en Navidad y estuve en Cabrera, pasé un tiempo en Playa Grande, compré un pedazo de tierra y voy a construir una casa", dijo en ese momento el actor de filmes de prestigio como 'Infiltrados', de Martin Scorsese, y sagas taquilleras como 'Transformers'.

Ahora, cuando se acerca el estreno de la cinta que rodó escenas en el país, el actor habló para el programa Despierta América, donde demostró sus conocimientos sobre expresiones, comidas y bebidas típicas de la República Dominicana.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en la República Dominicana?, le pregunta el reportero. Lo que descubrió el actor en su viaje dejó risas y muchos mensajes. "Que soy 'wawawa' no popi", dijo. Y añadió expresiones como: KLK con KLK.

Sobre la comida dominicana aseguró: "Probé todo (mangú, sancocho, mamajuana, cerveza), sólo que estaba en una dieta especial y el primer día de grabación me torcí el tobillo, así que fue algo complicado, ya después le entré a todo", aseguró.

En un descanso de la grabación sostuvo un encuentro con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Y agregó: "Jumbo (Presidente, para dentro). Lo necesitaba, eran días calurosos y largas grabaciones en exteriores'.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/unnamed--5.jpg

Y sí que disfrutó, de hecho, varias imágenes y videos del popular actor con una cerveza en mano y paseándose por la Ciudad Colonial se hicieron virales durante su estadía en el país.

Sobre el filme

'Arthur the King', en inglés, está basada en hechos reales ocurridos al equipo sueco que participaba en el Mundial de Aventura Huairasinchi (Mundial Huirasinchi Explorer).

Wahlberg es un actor, modelo, cantante y productor de televisión. Integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People. Fue nominado a los Oscar en 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película 'The Departed'.