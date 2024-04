Shannen Doherty, protagonista de "Hechiceras", revela su última voluntad

La actriz Shannen Doherty, de 52 años, quien protagonizó emblemáticas series de televisión como "Hechiceras" o "Sensación de vivir", y que desde hace años lucha contra el cáncer, reveló que está preparada para su deceso, al punto de revelar su última voluntad.

A pesar de que desde el 2015 el cáncer llegó a su vida, recientemente es que Shannen Doherty da el reporte más devastador que ha recibido, a pesar de sus ganas por seguir viviendo, ya que no le quedó de otra más que dejar instrucciones de lo que va a pasar en cuanto muera.

Recordada por su entrañable personaje en las series 90210 y Charmed, Shannen Doherty desde su diagnóstico, emprendió una batalla para ganarle a esta enfermedad, aunque se había alejado de los reflectores y reducido su ritmo de trabajo, pese a lo que le esperaba.

Como revelan medios internacionales, en recientes entrevistas con la prensa, Shannen Doherty expresó: "No he acabado con esto de vivir, ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Tengo la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada".

Pero con el tiempo encima y la enfermedad avanzando, Shannen Doherty compartió en su pódcast Let´s Be Clear algunas reflexiones de cómo desea que ocurra su despedida cuando llegue el momento, pues tiene cáncer con metástasis en el cerebro.

"Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí (...) no quiero que la gente llore", contó Shannen Doherty en su pódcast, dejando claro que no quiere falsedad e hipocresías a su alrededor cuando sea su funeral.

A pesar de que la situación cada vez es más complicada para Shannen Doherty, la actriz dejó a un amigo como su albacea, mismo que se encargará de velar y cumplir sus últimos deseos cuando ella ya no esté.