JLo hizo que el actor Ryan Guzmán fingiera estar soltero para promocionar película en 2015

Jennifer López está dando de qué hablar y no precisamente por su nuevo álbum "This is me... now".

La actriz hizo que su compañero de reparto en la cinta "The boy next door" (Cercana obsesión), Ryan Guzmán, fingiera estar soltero para promocionar la película en 2015.

La fuerte revelación viene de la exnovia del actor, la modelo Melanie Iglesias. De acuerdo con ella, López incitó a su coprotagonista a fingir que estaba soltero, provocando que se especulara un romance entre ellos para darle notoriedad al proyecto que incluía escenas de sexo.

Durante un reciente episodio del podcast "No Chaser", Melanie contó que en los eventos JLo tomaba de la mano al actor, a pesar de conocerla y saber que ella era su novia.

"Ella hizo que mi ex, oh Dios mío, fingiera que estaba soltero para promocionar la película", afirmó Melanie.

Y cuestionó: "¿Por qué tienes que actuar como si estuvieras con todo el mundo con quien estás en una película?".

"Los publicistas, ambos, me llamaron... así que estaban juntos en las fiestas posteriores, tomados de la mano y esas cosas para promover esto", agregó.

Dijo que López incluso fingió no saber si Ryan Guzmán tenía novia en la vida real cuando se le preguntó al respecto en el programa "The Ellen DeGeneres".

Melanie Iglesias y Ryan Guzmán terminaron su noviazgo ese año 2015, sin embargo, la modelo no reveló si las acciones de López fueron la causa de la ruptura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/19/596073ee-c700-46a4-bd77-087efd0fd14a.jpg Melanie Iglesias y Ryan Guzman. (FUENTE EXTERNA)

La propia JLo tuvo que desmentir la situación con el actor 18 años menor que ella.

"¡Aquí no pasa nada! Tenemos una película a punto de estrenarse. Somos coprotagonistas", expresó JLo.

Melanie Iglesias sostuvo que Jennier López siempre fue una persona a quien aspirar, pues viene del Bronx y de padres boricuas.

"Siempre sentí que ella era alguien a quien aspirar. Ella era alguien que hacía todo lo que quería lograr".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/19/b0c95fdc-a522-4c3c-b6d9-908d65212f5d.jpg Una escena de la película. (FUENTE EXTERNA)

El actor no ha emitido comentarios al respecto. La trama de "The boy next door" (Cercana obsesión) aborda a una profesora de secundaria que termina lamentando su momento de debilidad cuando un alumno, con quien tuvo una breve aventura, comienza a aterrorizarla en casa y en el trabajo.

