Las huellas de Paul Auster en el séptimo arte

Paul Auster, exitoso escritor estadounidense que también fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, murió este miércoles primero de mayo a causa de un cáncer de pulmón.

A pesar de una exitosa carrera en el mundo de la literatura que abarcó la creación de libros como "La trilogía de Nueva York", "La invención de la soledad", "La noche del oráculo", además de numerosas obras literarias que abarcaron géneros como la novela, la poesía y el teatro, es muy fácil pasar por alto otra faceta de la expresión creativa de Auster, el cine.

La música al azar

La relación de Auster con el séptimo arte inició con "La música al azar" (1993), una adaptación cinematográfica de su obra del mismo nombre que fue dirigida por Philip Haas y protagonizada por James Spader, Mandy Patinkin, Chris Penn y Joel Grey.

Esta película contó la historia de dos millonarios que se enfrentan a un buscavidas en un juego de cartas.

Smoke

Con "Smoke" (1995) Auster tuvo una participación más activa en la adaptación de uno de sus libros, ya que en este caso coescribió el guion y dirigió la película junto a Wayne Wang.

En este caso el filme muestra la vida de los residents de un barrio de Brooklyn y fue protagonizado por Harvey Keitel, William Hurt, Stockard Channing, Ashley Judd y Forest Whitaker.

Blue in the Face

En "Blue in the Face" (1995) Auster ejerce los mismos roles y vuelve a trabajar con Wang y el elenco de "Smoke", incluyendo algunas caras nuevas como Michael J. Fox y Jim Jarmusch, y vuelve a mostrar las vidas de sus personajes.

Lulu on the Bridge

"Lulu on the Bridge" (1998) fue la primera película de Paul Auster como único director y guionista. Este filme fue protagonizado por Harvey Keitel, Mira Sorvino y Willem Dafoe y trata sobre un saxofonista de jazz cuya vida se transforma después de recibir un disparo.

Esta película se presentó en la sección Un Certain Regard en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1998.

The Center of The World

En el caso de "The Center of the World" (2001), Paul Auster solo participa como guionista de este drama erótico dirigido por Wayne Wang y protagonizado por Peter Sarsgaard, Molly Parker, Carla Gugino y Balthazar Getty.

En este filme vemos como un exitoso ingeniero de informática (Peter Sarsgaard) contrata a una stripper (Molly Parker) para que le acompañe hasta Las Vegas por tres días.

The Inner Life of Martin Frost

"The Inner Life of Martin Frost" (2008) es un drama escrito y dirigido por Paul Auster y protagonizado por David Thewlis, Irène Jacob, Michael Imperioli y Sophie Auster, hija del autor.

Este es la historia de Martin Frost (David Thewlis), un escritor que visita una pequeña casa de campo para descansar cuando conoce a Claire Martin (Irène Jacob) una misteriosa mujer que puede convertirse en la musa que lo inspirará para crear su próxima obra.