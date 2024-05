´The Fall Guy´ decepciona al recaudar 28,5 millones de dólares

"The Fall Guy" - $28,5 millones.



"Star Wars: The Phantom Menace" - $8,1 millones.



"Challengers" - $7,6 millones.



"Tarot" - $6,5 millones.



"Godzilla x Kong: The New Empire" - $4,5 millones.



"Civil War" - $3,6 millones.



"Unsung Hero" - $3 millones.



"Kung Fu Panda 4" - $2,4 millones.



"Abigail" - $2,3 millones.



"Ghostbuster: Frozen Empire" - $1,8 millones.