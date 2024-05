"Star Wars: The Acolyte" entre estrenos en el Thunder Stage en CCXP México

Ante fans del mundo del entretenimiento, Disney presentó en la tarde de ayer, tres de sus estrenos de cine y streaming más esperados para este 2024 y llevó a cabo la celebración de #MayThe4thBeWithYou en el Thunder Stage, escenario principal de CCXP México.

Al inicio del panel, Stormtroopers se apoderaron del escenario para dar pie a la presentación de un contenido especial de la celebración de #STARWARSDAY; y un grupo de caballeros Jedi iluminó el espacio con sus sables de luz.

Dafne Keen, protagonista de la nueva serie de Lucasfilm, "Star Wars: The Acolyte", sorprendió a la audiencia con un nuevo tráiler y un adelanto especial de esta historia que estrena exclusivamente en Disney+ el próximo 4 de junio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/hv1-7132-13894ffd-c285-4e26-a642-d8ac16a5dd74-20240504083751.jpg

The Acolyte se centra en la investigación de una impactante ola de crímenes que enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg).

Los asistentes accedieron a nuevos detalles sobre la esperada serie y disfrutaron de las anécdotas y curiosidades de rodaje compartidas por Keen, quien al cierre del panel expresó: "Estoy absolutamente entusiasmada con la energía que hoy hemos recibido la familia Acolyte por parte de los fans. No puedo estar más feliz".

De 20th Century Studios, el director y productor Wes Ball junto a la actriz Freya Allan presentaron "El planeta de los simios: Nuevo Reino" con un fragmento repleto de acción.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/whatsapp-image-2024-05-07-at-12.45.19-pm.jpeg

El filme, que llega a los cines el 9 de mayo, da nueva vida a la épica franquicia global en la que los simios son la especie dominante y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras.

Como parte de las respuestas que Wess Ball y Freya Allan compartieron durante la entrevista que se realizó en CCXP México, el director y la protagonista del filme comentaron:

"Me siento muy honrada de ser parte de la legendaria franquicia El Planeta de los Simios. Trabajar con Wes Ball y este increíble y talentoso elenco y equipo ha sido un sueño hecho realidad, y estoy ansiosa porque los fans de todo el mundo puedan ver esta película en la gran pantalla," dijo Freya Allan.

"´El planeta de los simios: Nuevo Reino´ revela temas de profundidad sobre la humanidad pero, filmando la película, fue igual de importante para mí que fuera entretenida y disfrutable. La cinta encuentra un equilibrio entre la reflexión profunda y tener una experiencia cinematográfica inmersiva," mencionó Wess Ball.

Por su parte, el director, escritor y productor ejecutivo, Fede Alvarez sembró el terror entre los asistentes al presentar un adelanto de la película "Alien: Romulus" que estrena en cines el próximo 15 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/whatsapp-image-2024-05-07-at-12.45.09-pm.jpeg

Alvarez compartió detalles de la producción y el detrás de escena al rodar la que será la nueva entrega de esta franquicia de thriller y terror, Alien.

"Lo que hice para ´Alien: Romulus´ fue llevarla al terror puro, que te dé miedo. Creamos animatronics gigantes de una tonelada, animatronics a control remoto y otras criaturas tipo marioneta; el set era como una casa embrujada," contó Fede Alvarez.

La experiencia en el escenario principal de CCXP México se completó con:

La proyección del tráiler de una de las películas más esperadas de Disney , " Mufasa : El Rey León", que estrenará el 19 diciembre, solo en cines.

más esperadas de , " : El Rey León", que estrenará el 19 diciembre, solo en cines. El saludo que Ryan Reynolds envió en exclusiva para todos los fans al presentar el tráiler de "Deadpool & Wolverine", la película de Marvel Studios protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman que llega a los cines el próximo 25 de Julio.

Como obsequios exclusivos de este encuentro, los fans que asistieron al panel se llevaron a casa litografías de edición especial de "Deadpool & Wolverine" y de "Star Wars: The Acolyte".

Sobre #STARWARSDAY

#STARWARSDAY, una fecha elegida para honrar a la saga más famosa de todos los tiempos. El mensaje May the 4th be with you™, adoptado incluso por Lucasfilm, surge de la asociación fonética del inglés "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe", en su traducción al español).

Sobre "Star Wars: The Acolyte"

En "Star Wars: The Acolyte", la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece....

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

Leslye Headland creó la serie, basada en Star Wars de George Lucas, y es también productora ejecutiva junto a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef. Charmaine DeGraté y Kor Adana son los coproductores ejecutivos. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim y Rob Bredow son los productores.

Sobre "El planeta de los simios: Nuevo Reino"

El nuevo evento cinematográfico de 20th Century Studios, "El planeta de los simios: Nuevo Reino", estrena exclusivamente en cines el 9 de mayo de 2024.

El director y productor Wes Ball le da nueva vida a la épica franquicia global situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras.

Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

"El planeta de los simios: Nuevo Reino" está dirigida por Wes Ball (la trilogía MAZE RUNNER) y protagonizada por:

Owen Teague (IT).

Freya Allan (The Witcher).

(The Witcher). Kevin Durand (Locke & Key).

Peter Macon (Shameless).

William H. Macy (Fargo).

El guion es de Josh Friedman (La guerra de los mundos), basado en personajes creados por Rick Jaffa y Amanda Silver (Avatar: El camino del agua), y los productores son Wes Ball, Joe Hartwick, Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed (Mulán), con Peter Chernin (trilogía El Planeta de los Simios) y Jenno Topping (Conta lo imposible) como productores ejecutivos.

Sobre "Alien: Romulus"

"Alien: Romulus" de 20th Century Studios, una experiencia cinematográfica realmente terrorífica del productor Ridley Scott y del director y guionista Fede Alvarez, estrena solo en cines el 15 de agosto de 2024. Este thriller de ciencia ficción y terror vuelve a las raíces de la exitosa franquicia "Alien".

Mientras exploran en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

La película está protagonizada por:

Cailee Spaeny (Civil War).

David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy).

Archie Renaux (Sombra y hueso).

Isabela Merced (The Last of Us).

Spike Fearn (Aftersun).

Aileen Wu.

Fede Alvarez (Posesión infernal, No respires) dirige a partir de un guion que escribió con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald Shusett.

"Alien: Romulus" está producida por Ridley Scott (Napoleón), que dirigió la original ALIEN y que también produjo y dirigió "Prometeo" y "Alien: Covenant", ambas películas pertenecientes a la franquicia.

Michael Pruss (El estrangulador de Boston) y Walter Hill (Alien), junto a Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Los ángeles de Charlie), Brent O'Connor (Tren bala) y Tom Moran (IMPARABLE) son los productores ejecutivos.