Kevin Durand da vida a la nueva amenaza en "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino"

A lo largo de su extensa carrera Kevin Durand ha trabajado con muchos de los pesos pesados de Hollywood, pero nunca estuvo tan entusiasmado como ahora para declarar al mundo y a todos en su ciudad natal que: "¡Soy el mismísimo rey de El Planeta de los Simios!"

En "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino", película del director Wes Ball ambientada varios cientos de años después de las entregas más recientes de la saga, el actor canadiense interpreta a Próximus César, un chimpancé bonobo que ha logrado un nivel de poder nunca antes visto en el mundo de los simios.

El actor revela que interpretar el antagonista principal de la película fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera.

¿Qué sentistela primera vez que te viste a ti mismo completamente renderizado como Próximus César?

Fue maravilloso. Weta Digital hizo un trabajo extraordinario. Próximus es el simio más articulado que hemos visto en esta serie de películas, así que tuve la suerte de tener un poco de licencia para añadirle más expresión, y es genial verlo en el personaje.

¿Cómo fue el proceso de usar captura de movimiento para convertirse en el personaje?

Fue muy divertido. Creo que es la vez que más me divertí. Es un proceso tan inmersivo y funciona totalmente con la imaginación y la fantasía.

Fue impresionante sumergirme en ese personaje. Estudiamos las diferencias anatómicas entre el bonobo y yo, y fue increíblemente informativo. Tuve licencia para convertirme en esta otra criatura. Wes Ball me desafió a aprovechar las diferencias anatómicas. Fue realmente fantástico trabajar con él.

¿Qué te atrajo de El Planeta de los Simios originalmente? ¿Eres fan de la saga?

Cuando era niño estaba muy obsesionado con la película de Charlton Heston. Recuerdo que le rogaba a mi mamá que me la pusiera, y ella no quería porque yo me ponía a llorar ya que me confundía mucho que los simios hablaran.

Ella tenía entonces que darme una charla existencial profunda y explicarme que eran solo actores. Realmente las sinopsis neuronales en mi cerebro de niño se dispararon y pensaba: "¡Guau! ¿Podemos hacer películas como esta?".

Esa fue probablemente la película que me hizo pensar: "¡Dios mío! Quizás yo pueda hacer películas algún día".

¿Qué te pareció la trilogía reciente?

Para mi esposa y para mí fue esa serie de películas la que nos hizo ir al cine. Fueron algunas de las últimas películas que nos hicieron salivar de emoción. Así que cuando me llamaron y me dijeron que estaban interesados en mí, me tiré de cabeza. Y por suerte les gustó mi Próximus.

¿Qué nos puedes decir sobre Próximus?

Mucho de lo que diré es del trasfondo del personaje, porque yo siempre creo una historia compleja a mis personajes y luego se la cuento a todos y me dicen: "Ah, ok".

Creo que él nació con un nivel de conciencia más elevado que lo que hemos visto en los simios, y desde muy pequeño se da cuenta del poder de tener esa inteligencia superior.

Entiende que los simios se convirtieron en la criatura dominante y superior en la Tierra, pero existe la posibilidad de que los humanos encuentren la manera de recuperar su poder y por eso piensa que, por cualquier medio, los simios tienen que mantenerse dominantes o podrían terminar en jaulas.

Luego, cuando conoce a Noa, se encuentra con otro simio con este mismo nivel elevado de conciencia e inteligencia.

¿Cómo fue trabajar con Owen Teague, que interpreta a Noa?

Mi primer día fue después de haber estado cuatro semanas entrenando en la escuela de simios y llegué un poco tarde.

Cuando Owen me vio, no se presentó como Owen, empezó a actuar la escena conmigo, como que se estaba preguntando quién era yo y me invitaba a entrar a ese mundo. Luego seguimos improvisando durante 45 minutos, literalmente. Fue muy rico desde el comienzo.

Owen fue aconsejado por Andy Serkis, quien interpretó a César en las tres películas anteriores, en relación a cómo interpretar un simio y cómo a hacerlo con captura de movimiento. ¿También tuviste la oportunidad de hablar con Andy?

No. Nunca tuve la oportunidad porque llegué un poco tarde a la fiesta. Ojalá hubiera podido. Yo también soy un actor muy físico, así que realmente lo admiro mucho a él y su trabajo. Por supuesto que lo estudié y, lo sepa o no, él tuvo una influencia tremenda en todos nosotros.

Tuve la extraordinaria experiencia de trabajar con Alain Gauthier, quien fue director artístico del Cirque du Soleil durante mucho tiempo, y dejó el circo para venir a trabajar con nosotros. Lo tuve para mí durante un mes, lo cual fue maravilloso.

Trabajábamos los dos solos todos los días, y él me ayudó a entrar en ese cuerpo y en esa actitud mental. Y gracias a todo el trabajo que hice con él, la voz del personaje comenzó a emerger.

¿Cómo encontraste esa voz?

Fue algo orgánico. Nunca pensé: "Tiene que hablar así o asá". Fue la idea de que tenía que hacer que las palabras humanas pasaran por esta anatomía completamente diferente, que no estaba hecha para hablar como los humanos.

Algunos de los sets se ven muy impresionantes en cuanto a su magnitud, especialmente la base de Próximus en ese carguero en ruinas.

Es una locura, sí. Realmente épico. Gran parte del set era físico, de modo que nos daba lo suficiente como para imaginarnos la magnificencia de todo eso. Pero luego verlo en pantalla, realmente superó las expectativas.

Esto es lo que siempre hicieron estas películas, ¿no? Superar las expectativas. Voy a tratar de ocultar mi ignorancia, pero cuando vi la primera película, pensé: "¿Cómo hicieron para entrenar a un chimpancé para hacer todo eso?". Y cuando el chimpancé habla por primera vez yo dije: "¡¿Cómo?!" Me corrió un frío por la espalda.

En las dos películas siguientes de la trilogía, cada vez era más impresionante lo que hacían. Cuando me enteré de que iban a hacer, posiblemente, otra trilogía, dependiendo de la recepción que tuviera, no me lo podía imaginar. ¿Cómo se hace para superar la última trilogía?

Luego, cuando leí el libreto de "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino", no podía creerlo, lo habían logrado.

¿Consideras "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino" como una cuarta parte de la serie o como otra cosa?

Cuando vi la serie anterior, me pareció revolucionaria. Recuerdo que pensé: "¡Dios mío! ¿Los humanos podemos hacer eso?". No tenía idea de que podíamos hacer algo tan convincente e increíblemente detallado.

Creo que sorprendió a todos, pero este es verdaderamente un nuevo comienzo. Los personajes son todos nuevos. Esto transcurre muchas generaciones después. Al mismo tiempo, venimos a trabajar todos los días con la esperanza de hacerle justicia y poder saltar de esa montaña increíblemente alta.