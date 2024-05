Gaby Espino es una multifacética actriz que siempre ha tenido las cosas claras. Ella quería trascender a base de talento, persistencia y constancia, y lo ha logrado.

Aunque en un principio en sus planes no estaba previsto dedicarse al entretenimiento (inicialmente deseaba estudiar veterinaria, medicina u odontología para finalmente decidirse por la publicidad, carrera que no terminó), ser seleccionada para el programa infantil "Nobeluz" le cambió la perspectiva.

A partir de esa experiencia, su presencia en los medios no ha parado. Se preparó, audicionó en telenovelas y, casi 30 años después, sigue tan vigente como en sus inicios, ahora adaptándose a los cambios de la industria.

En el marco de la celebración de los Premios Platino realizados en abril en México, la actriz habló para Diario Libre, reviviendo aspectos importantes de su exitosa carrera, detalles de sus nuevos proyectos y sus planes a futuro, entre los que citó su deseo de seguir ligada a la industria de cine de la República Dominicana, país en el que filmó en el 2021 la cinta "No es lo que parece".

"Nunca me imaginé que iba a ser ni actriz ni presentadora ni nada, todo fue saliendo por sorpresa", aseguró.

Sin embargo, todo cambió desde que el gusanillo de la actuación la mordió.

"Poco a poco me fui enamorando de mi profesión, fui estudiando, me fui preparando y, al día de hoy, tengo 30 años de carrera".

"Tengo la dicha de trabajar en lo que me apasiona, de hacer lo que amo, que a la gente le guste, y me haya visto crecer en pantalla o que crezcamos juntos, eso es de agradecer". Y así ha sido; de hecho, ha trabajado en más de 20 producciones televisivas, tanto en su país como en Colombia, México y Estados Unidos, que la han convertido en una de las preferidas del público.

"El apoyarme significa que estoy haciendo las cosas bien y que, de alguna manera, hemos conectado durante este recorrido", señaló orgullosa.

"Al final de eso se trata de adaptarse a los cambios para no quedar obsoleto", así responde la también exreina de belleza al cuestionarle sobre los cambios de la industria y cómo ella ha sabido adaptarse.

"Comencé en un programa infantil y fue una gran escuela, pero eso y lo que viví después, que fueron muchas telenovelas, me han ayudado para saberme adaptar a este nuevo formato de series y televisión".

"Es parte de la evolución de todo, de la industria, de nosotros como actores, también; llegaron ahora las plataformas, antes no pasaba, trabajábamos con canales de televisión. Yo por lo regular solo hacía telenovelas, y ahora hacemos de todo. Es parte de la evolución, así como evoluciona la industria, evolucionamos nosotros, los actores, y eso es maravilloso".

Amor por RD

"Yo amo a los dominicanos, ustedes son lo máximo. Tuve la oportunidad de hacer un proyecto allá y me trataron demasiado bien. Me consintieron demasiado, me trataron como en casa. Ustedes son divinos, de verdad", dijo la actriz venezolana tras escuchar que se trataba de un medio dominicano.

Cine dominicano

"Estoy muy orgullosa del recorrido realizado por el cine dominicano porque están haciendo cosas increíbles de altísima calidad", dijo sobre cine criollo.

"Nosotros, como actores, agradecemos que se hagan las cosas así de bien y cada día más y de mejor calidad, así que ojalá tenga la oportunidad de trabajar nuevamente allá".

Tristeza por la TV venezolana

Aunque Gaby no fue de las actrices que tuvo que salir de Venezuela por la falta de trabajo, pues ya estaba radicada en los Estados Unidos, sí realizaba constantemente proyectos en el país que la vio nacer.

Y lamenta que en su país, que era pionero y referente de producciones televisivas a nivel internacional, hoy estas sean casi inexistentes, por factores políticos.

"Yo sí quisiera que Venezuela otra vez comenzara a producir como producía antes, en calidad y cantidad, y que se uniera al desarrollo de la industria también".

Sobre lo que más extraña de su país, ella lo tiene claro. "No se puede extrañar lo que ya no existe. Hay sitios que ya no están, hay personas que ya no están, porque ha emigrado mucha gente, pero extraño todo lo que viví en mi país, todo lo que hacía, las producciones, mi vida allá la extraño".

El juego de las llaves

En esta serie se aborda el tema de las "swinger parties", donde realiza escenas subidas de tono, aunque cuidadas. Espino se integró en la tercera temporada. "Hay que hacer cosas diferentes en la vida, somos actores y hay que jugar, esa es una bendición también, poder encarnar personas y hacer escenas en situaciones que jamás haría y es divertido jugar con eso".

"Me vieron en una faceta diferente", añadió. "No te voy a negar que lo pensé cuando me lo propusieron. Me dio un poco de miedo, pero me hicieron sentir muy bien, segura, son escenas muy cuidadas. Hay que hacer productos para todo tipo de público".

Finalmente, reveló que entre sus planes está producir y seguir actuando. "Estoy donde quiero estar".