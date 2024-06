Enzo Vogrincic: "No había manera de contar esta historia sin sufrir"

Pocos personajes pueden exigir tanto actoralmente a un actor como el interpretado por el uruguayo Enzo Vogrincic en la premiada cinta "La sociedad de la nieve".

Él recreó la tragedia vivida por Numa Turcatti, una de las víctimas del accidente del vuelo 571 en la cordillera de los Andes en 1972.

Para lograrlo se sometió a una estricta preparación tanto física como emocional de la cual aún no ha logrado desprenderse del todo. Así lo reveló durante la celebración de los Premios Platino, realizados en México, donde recibió el galardón a mejor actor tanto por parte del jurado como del público.

El actor decidió no abandonar la montaña que simulaba el accidente durante el rodaje. Según contó, deseaba vivir esa situación extrema en carne propia durante la filmación. "Pocas veces un actor tiene estímulos reales como para que sea más fácil actuar", explicó a los medios.

Este compromiso con la realidad lo llevó a experimentar el frío y el hambre, condiciones fundamentales para entender la profundidad y complejidad de su personaje.

Además de la rigurosa preparación actoral, Enzo enfrentó el desafío personal de dar vida a un personaje real en una cinta de ficción.

"Es increíble cuando una película, algo que es tan sencillo, una mentira, toca algo tan real, me parece el acto de magia más grande que hay", así se expresó el actor uruguayo tras recoger el premio Platino del Público por su aplaudida actuación en la polémica cinta.

Y le cabe razón. El cine tiene esa magia de hacer que nos adentremos en historias tan poderosas como esta, provocando que nos cuestionemos sobre los límites humanos en momentos extremos.

"Fue muy transformador todo el proceso de hacer la película", confesó Vogrincic, destacando cómo el proyecto le permitió vincularse con temas profundos como la vida, la muerte y la resiliencia humana.

"A través de una gran mentira uno encuentra la verdad. Es increíble", agregó.

El rodaje fue otro momento de gran profundidad. El equipo de producción de la película, bajo la dirección de J. A. Bayona, recreó meticulosamente las condiciones extremas que vivieron los sobrevivientes del accidente aéreo. Enzo y el resto del elenco se sometieron a una rigurosa dieta y a jornadas en condiciones climáticas adversas, lo que les permitió experimentar de primera mano la desgarradora realidad de la historia que estaban contando. "No había manera de contar esta historia sin sufrir", afirmó.

Además de la rigurosa preparación actoral, Enzo enfrentó un desafío personal: su dieta vegana. Para el rol de Numa debía experimentar un cambio físico extremo, lo que implicaba ganar y luego perder peso significativamente. "Había nutricionistas para ayudarte, pero de mí, como era vegano, no se hacían cargo porque es imposible subir de peso siendo vegano", relató el actor. Este proceso no solo fue físico sino también emocional, encontrando en este sacrificio un vínculo profundo con su personaje.

"Es un camino donde pasas por muchas cosas. Cuando trabajas con una persona real habiendo conocido a la familia, habiendo recorrido su casa y conocido dónde jugaba, dónde andaba, te genera un nivel superior de responsabilidad", así lo confesó a medios dominicanos, donde estuvo presente Diario Libre.

Y añadió: "Yo todo el tiempo pensaba en el set, "cuando la familia vea la película", y eso te hace desarrollar un vínculo con el personaje que, por momentos, es de culpa, de pedir disculpas o perdón por lo que estás haciendo".

Sin embargo, la reacción de la familia le permitió estar en paz: "Ellos valoran el trabajo y están agradecidos. Es lindo eso".

Luego de "La sociedad de la nieve"

Desprenderse de un proyecto que formó parte de su vida durante tres años y que le ha dado tantas satisfacciones no ha sido nada sencillo.

"Soltar esta película, que es tan especial y formó parte de mi vida durante tanto tiempo, duele un poquito".

Y no es para menos. El personaje produjo cambios en su vida que él asegura fueron positivos y le dejó cosas que le acompañarán toda su vida. De ahí que los atesore tanto. "Me quedo con amigos, me quedo con un montón de aprendizajes sobre cine, con un montón de recuerdos y me quedo con el reconocimiento de la gente, que es precioso".

"Hay gente que me escribe y me dice que le ha inspirado a salir de una situación difícil que tenía", añadió.

Tras el filme Enzo dice que quiere más personajes complejos, que le reten, pero antes desea tomarse un merecido descanso.

Hollywood: un desafío

El actor no descarta trabaja en la industria anglosajona. "Tendría que aprender inglés, que ya lo estoy haciendo, pero esa es la gran traba, la gran barrera, así que cuando lo aprenda ya puedo empezar a pensar en eso", señaló.