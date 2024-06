Consumo del cine dominicano se refleja en ranking mundial

La República Dominicana se destaca como el único país en Latinoamérica con una película nacional en el top 10 más taquillero. Se trata de la lista de los diez filmes líderes en venta de taquillas que fueron exhibidos en cines dominicanos durante el año 2023, incluidos en el ranking mundial establecido por el Observatorio Audiovisual Europeo.

El informe está contenido en Focus 2024, Tendencias del Mercado Mundial del Cine (World Film Market Trends), publicación que tiene el objetivo de ofrecer información sobre la producción, distribución y exhibición de la industria global del audiovisual. Focus 2024 reúne las estadísticas de la venta de taquillas y, por ende, el índice de aceptación que han tenido en el público las películas estrenadas a lo largo del año 2023 de acuerdo a un informe presentado durante la celebración del Marché du Film del Festival de Cannes.

La película dominicana a la que se hace referencia en el ranking es "Malos Padres", dirigida y producida por José Ramón Alama, que junto a Súper Mario Bros Movie, Barbie, John Wick: Chapter 4, Five Nights at Freddy´s, Sound of Freedom y otros cuatro filmes, se encuentra en la lista de las diez películas exhibidas en las salas de cine dominicanas que contaron con mayor asistencia del público.

El informe también incluye datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Sin embargo, los líderes en ventas de taquillas son Estados Unidos, el Reino Unido, China y Japón, limitando a las películas producidas y estrenadas en 2023 por los países latinoamericanos mencionados, y convirtiendo a la República Dominicana en el único país de Latinoamérica de la lista, con una película nacional en su top 10 de las más taquilleras.

"El hecho de que 'Malos Padres' figure en el top 10 de taquilla es un logro extraordinario que nos llena de orgullo. Esto demuestra el talento y la creatividad de nuestros cineastas, así como el creciente interés del público por consumir cine local", aseguró la ministra de Cultura, Milagros Germán.

República Dominicana en informe Focus 2023

Un comunicado de prensa enviado por la Dirección General de Cine destaca que la República Dominicana había figurado en el informe correspondiente al año 2022 con dos películas nacionales, La Trampa y FLow Calle, ambas dirigidas por el destacado director y productor de cine Frank Perozo. De ahí la relevancia de esta nueva mención, ya que evidencia que las audiencias presentan un alto interés en consumir el cine local.

"Más allá del interés del público en el cine local, las políticas públicas a favor de la industria cinematográfica dominicana han dado frutos, mejorando nuestra imagen como país productor, generando empleos en el sector y consolidando a una nueva generación de profesionales, formados en nuestras universidades, quienes representan el presente y el futuro del cine dominicano. Este éxito es también un reflejo del trabajo que se ha venido realizando desde la Dirección General de Cine para apoyar e impulsar la industria cinematográfica local", manifestó Germán.

Recuperación de la taquilla postpandemia

Según el Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) de la Dirección General de Cine de la República Dominicana, 2023 cerró con cuatro millones de boletos vendidos, acercándose a los 4.6 millones de la época anterior a la pandemia, presentando una importante recuperación de la taquilla en los cines en el periodo 2019-2023.

Asimismo, la República Dominicana ha mostrado una notable recuperación en términos de ingresos luego de la caída de las ventas de entradas por la llegada del covid-19. Durante 2023 se registró una recaudación de más de 1,175 millones de pesos dominicanos.

Asimismo, las salas de cine siguen también esa tónica. En el Sistema de Información y Registro Cinematográfico se reconocieron diez nuevas pantallas de cine, lo que facilita un mayor alcance y acceso de la población al séptimo arte.

La industria de cine dominicana celebra este logro porque demuestra el consumo cultural del sector cinematográfico y muestra la recuperación de la taquilla tras el impacto de la pandemia que también vivió el cine. Además, refleja no solo el talento y creatividad de los cineastas dominicanos, sino también la efectividad de los pilares, incentivos y políticas culturales en beneficio de la cinematografía nacional.

"Que tengamos una película dominicana en el top 10 es un enorme logro; pero, además, es un testimonio del esfuerzo conjunto de nuestros artistas, productores y todos los involucrados en este mágico mundo del audiovisual. También refleja el consumo cultural propio, lo que debe ser valorado en su justa dimensión", expresó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE).

Este importante hecho se convierte en un logro más para la industria del cine local, que junto al primer premio que obtuvo la República Dominicana y toda Latinoamérica en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) con ´Pepe´, en la categoría de mejor dirección, nos sigue poniendo en la mirada del mundo.

La República Dominicana se honra con este reconocimiento que distingue el talento, resalta el consumo del cine local, fortalece la industria y promueve el país en tierras extranjeras.