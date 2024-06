"The Watchers", un legado de terror detrás de cámara

Ishana Night Shyamalan, Dakota Fanning y M. Night Shyamalan en el estreno de "The Watchers". ( FUENTE EXTERNA )

Los Shyamalan vuelven al thriller con esta cinta de terror sobrenatural basada en el libro del mismo nombre, escrito por A.M. Shine. Una colaboración entre dos generaciones de cineastas con experiencia en los giros de guion y golpes de efecto.

La ópera prima de Ishana Night Shyamalan como directora, quien también escribió el guion del filme, está protagonizada por Dakota Fanning, quien interpreta a Mina, una artista de 28 años, que se queda varada en un extenso bosque del oeste de Irlanda y que, tras encontrar refugio, queda atrapada junto a tres desconocidos, acechados cada noche por misteriosas criaturas.

Tanto los Shyamalan como Fanning comparten los detalles de la filmación de este tétrico filme.

—La película es, en gran medida, un viaje para descubrir ese misterio: averiguar quiénes son estas criaturas y qué quieren. ¿Por qué les observan?

Dakota Fanning: "The Watchers" ("Observados") es una especie de viaje de autodescubrimiento para Mina a través de esa circunstancia aterradora: ser observados por criaturas que no pueden ver por razones que no pueden explicar.

—¿Cuál fue la génesis de esta producción?

Ishana Shyamalan: Cuando decidía cuál debería ser mi primer largometraje, busqué inspiración en muchas fuentes diversas; quería jugar con la combinación de elementos fantásticos y de suspenso. Me presentaron el libro de A.M. Shine, empecé a leerlo y en la página 70 me dije: "Tengo que hacer esta película".

Es un libro maravilloso, estructurado como una película, muy visual. Demanda que pienses en cómo se ven estos mundos y personajes. Me pareció una fuente de inspiración inagotable, ese es el sueño tanto de un guionista como de un director.

A la hora de escribir el guion, debí recordar cómo me sentí la primera vez que leí el libro y cuáles eran esas imágenes.

M. Night Shyamalan: Ishana, quien escribió muchos de los episodios de la serie de "Servant" y dirigió varios de ellos, tiene una inclinación fantástica en sus intereses. "The Watchers" es un libro increíble para adaptar.

Lo leyó, se enamoró y quiso escribirlo y dirigirlo. Fue una manera maravillosa y orgánica de que surgiera. Dijimos: "Es de un autor irlandés y se basa en el folclore irlandés; sería una película de género preciosa y podríamos rodarla en Irlanda". Y lo hicimos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/05/shyamalan-fanning-watchers-estreno.jpg Ishana Night Shyamalan y Dakota Fanning durante un evento de promoción del filme. (THEO WARGO/GETTY IMAGES - © 2024 GETTY IMAGES)

—¿Cuáles fueron las principales influencias en la realización de este filme?

IS: Al momento de entrar en la producción de la película supe que iba a ser un thriller/horror, no sólo por la vibra y la esencia del libro, sino también porque es el género que más me gusta.

Quisimos impregnarla de esa oscuridad. Me inspiró mucho "Anticristo", de Lars van Trier, ese tono y esa sensación de brujería, oscuridad y textura, y está muy conectada con la naturaleza.

—¿Cómo fue el proceso de creación del personaje de Mina?

IS: Construir a Mina fue un proceso interesante, porque creo que realmente no existía en su totalidad hasta que empezamos a rodar. Para mí era un poco ambigua, pero Mina representa al público: habla de ser joven en este mundo moderno.

Creo que, en muchos sentidos, representa el cinismo y la disociación que muchos de nosotros sentimos hoy en día. En última instancia, lo que me encanta de Mina es cómo la cambia esta experiencia.

Cuando Dakota llegó, aportó esa especie de textura de esta chica cool sin esforzarse. Puso la última pieza en su sitio e hizo que Mina fuera real para todos.

DF: Mina es una joven que se encuentra en un periodo estancado de su vida; está en busca de algo y se encuentra con esta experiencia sobrenatural. Aun así, me identifico con esta fase intermedia en la vida de una mujer joven.

No eres ni muy joven ni muy mayor e intentas averiguar quién eres y qué quieres hacer. Pude ver eso en el personaje y, al hablar con Ishana, creo que ambas nos sentimos identificadas.

Fue muy inspirador hablar con ella y eso es lo que me hizo querer formar parte del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/05/fanning-shyamalan-filmacion.jpg Dakota Fanning e Ishana Night Shyamalan durante la producción de la película. (BLINDING EDGE PICTURES/INIMITABLE PICTURES/NEW LINE CINEMA)

—¿Qué tan difícil fue seleccionar las locaciones de esta película?

IS: El libro de Al (Shine) es muy específico por la forma en que describe el mundo y, en particular, Galway.

Cualquiera que hable con él sabe lo mucho que le gusta Galway, así que la mejor manera de honrar su historia era rodarla allí. Filmamos nuestra escena del bar en el bar donde escribió el libro. Y al pasar por el lugar donde ocurrió se cerró el círculo espiritual.

La exploración del bosque fue una de las partes más rigurosas del proceso de preparación. Hicimos tres o cuatro viajes y buscamos en todos los lugares de la zona que normalmente se utilizan para rodar, pero no encontrábamos el sitio adecuado. Todos los bosques se sentían muy diferentes.

Hay una energía diferente en ellos. Entonces, vimos Ballinastoe Woods en el condado de Wicklow. Es increíblemente llamativo y está lleno de árboles estoicos y oscuros, algunos de los cuales se deshacen al tocarlos.

Es uno de esos lugares atrapados en el tiempo. Supimos desde el principio que el bosque se convertiría en un personaje en particular.

DF: La experiencia de rodaje en Irlanda fue maravillosa, es la segunda vez que filmo allí. Fue familiar volver. Y los bosques de Wicklow fueron perfectos para la historia.

Todos los bosques en los que rodamos tenían un aspecto y un ambiente completamente diferentes y aportaron mucho a las escenas. Fue maravilloso poder filmar en el lugar en el que realmente transcurre el libro.

MNS: Siempre tuvimos la intención de rodar en Irlanda, era donde debía suceder. Fue importante para nosotros rodar con un equipo irlandés y utilizar actores irlandeses en muchos de los papeles.

Era lo correcto para la historia. La versión más fuerte es la que suena más verdadera. Creer que existe ese bosque en Irlanda y que está sucediendo de verdad. Queremos llevar al público global un mundo auténtico.