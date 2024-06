Orgullosamente dominicana: Candy Santana defiende su identidad en Hollywood

La actriz norteamericana de ascendencia dominicana, Candy Santana, continúa su ascenso al éxito en la industria cinematográfica en Estados Unidos.

Este jueves, participará en la gala premier de la serie de televisión "Hotel Cocaine" en Los Ángeles, cuyo estreno está previsto para el próximo domingo a través de la plataforma MGM+.

La producción de Amazon MGM Studios, filmada en la República Dominicana, representa un nuevo peldaño para alcanzar sus objetivos. Así lo manifestó en una entrevista telefónica desde Nueva York, ciudad donde nació, concedida a Diario Libre.

La actuación, su pasión

Santana, además de ser actriz, se graduó de abogada y cuenta con una licenciatura en Administración Pública y un doctorado en Jurisprudencia. Sin embargo, su participación en teatros off-Broadway (circuito fuera de los teatros de Broadway) de Nueva York la convenció de que debía continuar en el mundo de la actuación.

"Esta serie comenzó a filmarse en la República Dominicana el año pasado y concluyó este año. Es una producción que muestra a Miami a finales de los años 70 y principios de los 80, una época en la que entraba mucha cocaína en Estados Unidos, y relata la historia de Roman Capote (Danny Pino), un exiliado cubano y agente de la Agencia Central de Inteligencia, quien maneja el Hotel Mutiny en medio de esa situación", afirmó la artista en un perfecto español.

En esta serie, Santana interpreta a "Gale", una bailarina del Hotel Mutiny. Inicialmente, su papel era para no más de dos episodios, pero su desempeño impresionó tanto a los directores que decidieron mantenerla para los episodios restantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/12/danny-pino3.jpg El destacado actor Danny Pino es el protagonista de la serie que se estrena el domingo.

Dirección y elenco

"Hotel Cocaine" cuenta con la dirección de Guillermo Navarro, Fernando Royzar y Sara Seligman. Además de Pino (Ley y orden), el elenco incluye a Yulyy Vázquez, Mark Feuerstein, Corina Bradley, Mayra Hermosillo y Michael Chiklis. El guion es de Chris Brancato.

"Fue una gran emoción cuando me dieron la noticia de que me quedaría toda la temporada porque es la primera vez que me sucede. Fue una grata sorpresa, pero lo que me hizo sentir más feliz es que se estaba rodando en Santo Domingo, en Juan Dolio (Pinewood Studios). Trabajar con tantos dominicanos no pasa siempre, aquí en Estados Unidos no coincidimos tantos dominicanos en una filmación. De verdad que fue un gran sueño. La gratitud que siento por esta oportunidad es inmensa".

Conexión con RD

Santana se declara fanática del director Chris Brancato desde su trabajo en "Narcos", y admira profundamente a Danny Pino. "Fue una ventaja poder trabajar durante meses en República Dominicana, con la playa como mi hogar, y poder conectarme con mi cultura", reiteró. En su papel de "Gale", se sintió muy cómoda, con ensayos de baile diarios y entrenamientos en el gimnasio.

Proyectos

Cuando fue contactada para trabajar en "Hotel Cocaine", acababa de concluir su compromiso en la serie "Roadhouse" (Amazon), donde interpretó a una policía y compartió escenas con Jake Gyllenhaal. Este rodaje también se realizó en la República Dominicana.

En 2022, produjo junto a su amiga Sandy Hernández el cortometraje "Metamorfosis", que aborda la lucha contra la depresión en las mujeres. "Ese proyecto lo llevamos a la República Dominicana y surgió después de la pandemia, debido al aumento en el número de personas enfrentando la depresión, un tema poco comentado en nuestra comunidad. Esta es una oportunidad para abrir conversaciones", comentó.

Desde la infancia

Santana confesó que desde niña siempre se inclinó por la actuación. "Mis padres llegaron a Nueva York jóvenes y la verdad es que actuar no formaba parte de mi vida. "En la familia tenemos enfermeras y abogados, no artistas. Estudié derecho, administración y economía. Todo eso lo logré gracias al apoyo de mi familia", aseguró.

A los 22 años, ya era una profesional en derecho y economía, pero entendió que la actuación era su verdadera pasión cuando debutó en off-Broadway.

En 2017, publicó su primer libro "The Manifestor´s Journey". Recientemente tuvo un rol en "La Novia del Atlántico", la película dirigida por la también actriz dominicana Celinés Toribio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/12/candysantana-hotelcocaine.jpg-4.jpg Candy Santana continuará trabajando cine en el país.

Dominicana, sí Aunque Santana considera que se ha avanzado, cree que se puede lograr más porque hay mucho potencial todavía. "Cuando empecé en 2015, tuve un manager que me dijo que tenía que quitar de mi currículum que era dominicana y que no conseguiría un papel diciendo eso, y que en su lugar debía decir que era norteamericana. Le dije que no. Quiero que los dominicanos sigamos contando nuestra historia en Estados Unidos, hemos avanzado, pero a los latinos nos queda mucho por mostrar", expresó.