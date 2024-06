Denzel Washington sobre Whitney Houston: "Siempre sentí que quería protegerla"

Conoce las amistades cercanas que Whitney Houston desarrolló durante el rodaje de The Preacher's Wife. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Denzel Washington, que compartió protagonismo con Whitney Houston en la película "The Preacher's Wife" (La mujer del Predicador), aseguró que siempre sintió que quería proteger a la cantante, fallecida en 2012.

"Siempre sentí que quería protegerla. ¿Sabes? Ella quería ser muy dura, pero en realidad no lo era. Eso es todo. Está bien", dijo el actor en declaraciones que reproduce la revista "People".

Washington, de 69 años, recuerda con cariño el tiempo que pasó trabajando con la intérprete de "I Will Always Love You" en la famosa película rodada en 1996.

El actor Denzel Washington, que compartió protagonismo con Whitney Houston en la película The Preacher's Wife.

"La esposa del predicador" también fue protagonizada por Courtney B. Vance, Jenifer Lewis, Gregory Hines y Justin Pierre Edmund. Lionel Richie, Loretta Devine y la madre de Houston, Cissy Houston, también tuvieron apariciones destacadas, recuerda la revista especializada.

"People" señala que la actriz y cantante parecía desarrollar amistades cercanas con el elenco de la película antes de su prematura muerte en febrero de 2012.

La cantante de "Run to You" falleció a los 48 años, en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, California, y según recuerda la revista, falleció por ahogamiento en una muerte prematura a las que contribuyó una enfermedad cardíaca y su adicción a las drogas.