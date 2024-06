"Intensamente 2": la historia real de la niña de 11 años que inspiró el éxito de Pixar

Riley entró en la dura adolescencia. Sus emociones han cambiado mucho desde que la conocimos siendo una niña en "Intensamente" (2015). Ahora se enfrenta a otros sentimientos, como la ansiedad. "Intensamente 2" muestra los cambios a través de lo que pasa en la cabeza de esta jovencita.

Sin embargo, ¿quién fue la inspiración para esta historia? La respuesta es sencilla: una niña. El director Peter Docter contó en una entrevista con The Washington Post en el 2015 que el proceso de crecimiento de su hija Elie fue lo que lo impulsó a escribir "Intensamente".

"Mi hija estaba cambiando. Solía tener un espíritu feliz y tonto. Pero empezó a ser más tranquila y solitaria", recordó Docter en ese momento sobre la niña que entonces tenía 11 años. Los cambios iban llegando y Peter también era parte de ellos.

Elie y su papá tenían una gran relación. Incluso, ella fue quien dio la voz al personaje de la pequeña Ellie en "Up: Una aventura de altura" (2009), que también fue dirigida por Docter.

"Ver a mi hija me ponía un poco triste. Como padre, yo jugaba y era parte de ese ´jugar a fingir´. Y eso se estaba yendo a los 11 años. Eso fue una gran parte de la película", afirmó el director a The Washington Post.

Los cambios de humor en la pequeña, las preocupaciones por los exámenes y por los retos de la vida la fueron cambiando. Mientras tanto, Peter y su familia la trataban de acompañar.

El director contó que desde el principio se enfocó en que la película se desarrollara en la mente, no en el cerebro, y construyó un escenario más abstracto para darle fantasía a la producción. Explicó que aprovechar las dificultades que enfrentan los niños cuando crecen era, en ese momento, algo triste, hermoso y necesario.

Cuando se estrenó "Intensamente", Elie ya tenía 16 años. Era una adolescente asumiendo nuevos cambios en su vida: entrar poco a poco en la adultez. Cuando vio el filme, solo le dijo a su papá que era una buena película, narró Docter al diario estadounidense.

"Todavía son niños, y quieren estar ahí. Pero ven la adultez y quieren estar ahí. Así que están completamente en este espacio extraño y tambaleante", explicó en conversación con Vulture. En el film, la estabilidad de Riley se ve afectada cuando sus padres deben mudarse de ciudad y ella cambia de escuela primaria.

La transformación radical de su rutina somete a sus emociones a una revolución, empezando por la tristeza no expresada que intentaba enmascarar ante los demás (con ayuda de Alegría). Según Pete Docter, "eso fue algo fundamental a lo largo de toda la película: Tratar de captar esa dificultad — que los niños crecen y es triste y es hermoso y es necesario".

Aunque presenciar todo lo que atravesaba Elie en esta etapa resultaba extraño para él, también se veía reflejado a sí mismo. "Desencadenó mis propios miedos", recordó.

"Yo era bastante nerd de niño, y las cosas me estresaban. Me preguntaba: ´¿Cómo encajo y qué digo? ¿Cuáles son las cosas sociales que debo hacer?´ Y luego, en quinto grado, mis padres nos mudaron [de Minnesota] a Dinamarca. Era todo eso".

Es por ello que, pese a que Elie nunca tuvo un amigo imaginario, Riley sí recibió uno propio: el adorable elefante rosa Bing Bong. El diseño del personaje vino del que Pete Docter imaginó en la niñez, el cual describió como "un pequeño elefante que conducía un pequeño coche. Me lo imaginaba dando vueltas. Era una forma de pasar el tiempo. Sabía que no era real, pero me divertía imaginarlo".

Ahora, desde la perspectiva de padre, se esfuerza por ser más empático y busca comprender qué desencadena esa explosión de emociones. "Tener hijos es como obligarte a ser menos egoísta, porque te preocupas tanto por estos otros chicos y empiezas a poner sus intereses primero", reflexionó Docter, como una especie de ejercicio de ver el futuro, durante una entrevista en 2009, varios años antes de poner en marcha el proyecto de "Intensamente".

"Intensamente 2" se lanzó el pasado 13 de junio en América Latina y, hasta el cierre de esta nota, ha recaudado un total de 799 millones de dólares en taquilla mundial. La primera película obtuvo 857 millones en 105 días de proyección.