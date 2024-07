"Los siete samuráis" cumplen 70 años llenos de vitalidad

"Los siete samuráis" ("Shichinin no samurai") de Akira Kurosawa celebran este año su 70 aniversario. Pero a pesar de su antigüedad, la vitalidad y el movimiento ágil de esta epopeya siguen siendo impresionantes.

Ver ese filme de nuevo es ser arrastrado por su acción fluida y su amplitud de visión.

Con la misma rapidez con la que Kambei Shimada (Takashi Shimura), el noble líder samurái de los siete, corre de un lado a otro en la batalla culminante, "Los siete samuráis" se mueve, ¡está viva! Vuela a través de campos de arroz y senderos boscosos.

La cámara de Kurosawa no anticipa hacia dónde se desarrolla la acción, sino que la persigue de frente.

Una historia sencilla, pero épica

Para muchos de sus admiradores, "Los siete samuráis" también ha sido una especie de búsqueda. No es que la película de Kurosawa sea tan elusiva, es una historia bastante sencilla que establece su significado claramente. Su misterio es más del tipo reservado para un gran monumento cuya existencia parece tan insondable como innegable.

"Los siete samuráis", una epopeya de 207 minutos sobre una comunidad agrícola del siglo XVI que recurre a una banda de samuráis para defenderse de los bandidos merodeadores, parece que siempre ha estado aquí, firmemente afianzada en el canon cinematográfico. Cualquier lista de principiantes en el cine mundial probablemente la incluya.

En la encuesta de cada década de Sight and Sound a críticos y cineastas, ha caído ligeramente, pero no mucho. En 2022, ocupó el puesto número 20, junto a "Apocalypse Now" ("Apocalipsis ahora"), cuyo director, Francis Ford Coppola, es uno de los admiradores más devotos de Kurosawa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/ap24186593765324.jpg En esta imagen proporcionada por Janus Films, una escena de Los siete samuráis de 1954. (JANUS FILMS VÍA AP)

Un ídolo de los genios del cine

Coppola y sus contemporáneos como Martin Scorsese y George Lucas adoraban a Kurosawa. Scorsese describió una vez "el shock de ese nivel de maestría" cuando se encontró con las películas de Kurosawa en la década de 1950. Generaciones posteriores de cineastas han tenido reacciones similares.

Alexander Payne llamó a "Los siete samuráis" un rayo que cambió su vida. Después de verla cuando era joven, se dijo a sí mismo: "Nunca escalaré una montaña tan alta, pero quiero estar en esa montaña".

"Nadie se ha acercado", escribió la crítica Pauline Kael hace años, un juicio que aún se mantiene.

Este verano, coincidiendo con el 70 aniversario de la película de 1954, una nueva restauración de "Los siete samuráis" se proyectará en los cines a partir del miércoles en Nueva York y se expandirá por todo Estados Unidos el 12 de julio.

Es una oportunidad para volver a visitar un clásico frío como una piedra en todo su esplendor en la pantalla grande.

El afecto, por supuesto, no es universal para "Los siete samuráis". Algunos sectores de la crítica siempre preferirán a Ozu o Mizoguchi.

El atractivo de Kurosawa en Occidente siempre se ha debido en parte a que él mismo estaba inmerso en las películas de género de Hollywood. Kurosawa, quien hizo "Los siete samuráis" a partir de las obras maestras de "Rashomon" (1950) e "Ikiru" (1952), fue influenciado por las películas de John Ford.

Los westerns, a su vez, se inspiraron en la obra maestra de Kurosawa, comenzando con la versión de John Sturges de 1960, "The Magnificent Seven" ("Los siete magníficos"), una película que tomó el título estadounidense del lanzamiento inicial en Estados Unidos de "Los siete samuráis", para la que Toho Studios cortó 50 minutos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/ap24186594293830.jpg En esta imagen proporcionada por Janus Films, Takashi Shimura en una escena de Los siete samuráis de 1954. (JANUS FILMS VÍA AP)

El legado de los samuráis

La larga influencia de "Los siete samuráis" se puede ver en todas partes, desde las transiciones laterales de "Star Wars" hasta "A Bug´s Life" ("Bichos: Una aventura en miniatura") de Pixar.

Y, dada la cantidad de películas que han adoptado enfoques más superficiales para su narrativa de banda de guerreros reunidos, una visión pesimista de "Los siete samuráis" podría lamentarla como precursora de las primeras películas de gran presupuesto de hoy en día.

Rodada en 148 días repartidos a lo largo de todo un año, "Los siete samuráis" fue en su momento la película japonesa más cara jamás realizada, y una de las más populares en taquilla.

Pero "Los siete samuráis" no debería tener que pagar por sus imitaciones más pálidas.

Al ver de nuevo la obra maestra de Kurosawa, lo sorprendente es lo mucho que sigue siendo una clase por sí misma. Podrías señalar elementos particulares: ¡La coreografía! ¡La lluvia! ¡Toshiro Mifune! Pero va más allá de la vasta suma de sus muchas partes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/05/ap24186593010450.jpg En esta imagen proporcionada por Janus Films, Toshirô Mifune en una escena de Los siete samuráis de 1954. (JANUS FILMS VÍA AP)

Cuando Kurosawa decidió hacer la que sería su primera película de samuráis, Japón acababa de salir de la ocupación estadounidense de la posguerra. El cine de samuráis había permanecido un poco inactivo durante ese período, y "Los siete samuráis" ayudaría a restablecerlo.

Pero la película de Kurosawa, que fue escrita por él con Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni después de una larga investigación, hace malabarismos con los temas del individualismo y el sacrificio por el bien común que resonaron en el Japón de la posguerra.

"Los siete samuráis", sin embargo, está más cerca del mito cinematográfico que de la leyenda local.

Su última línea de batalla no es entre los aldeanos asistidos por samuráis y los bandidos, sino que radica en la tensión entre los samuráis y los aldeanos, que esconden ansiosamente a sus mujeres de los guerreros contratados y que, al final, celebran una victoria diferente a la de los samuráis.

"Al final, nosotros también perdimos esta batalla", dice un samurái superviviente.

"Los siete samuráis", esperanzadora y trágica a la vez, trata menos de una batalla del bien contra el mal que de una verdad eterna de soldados.

Los samuráis no vuelven, como hacen los aldeanos, a la vida normal. Y para aquellos que perecen boca abajo en el barro -momentos en los que Kurosawa se detiene, una perspectiva que Michael Mann adoptaría más tarde en las muertes de "Heat"- el destino es particularmente cruel.

En esta película eternamente dinámica, sus momentos de quietud son a menudo los más profundos.

