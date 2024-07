Director francés Benoît Jacquot es acusado de violación y agresión a actrices

La actriz francesa Isild Le Besco, en una sesión de la película The Good Heart en el 35º Festival de Cine Americano, el sábado 12 de septiembre de 2009, en Deauville, Normandía. fiscalía el jueves 4 de julio de 2024.

El director de cine francés Benoît Jacquot fue acusado preliminarmente de violación, agresión sexual y violencia por un juez francés que investiga un caso que involucra a actrices.

Jacquot, quien tiene más de 50 créditos como director en cine y televisión, se ha convertido en una de las figuras más prominentes en un ajuste de cuentas tardío dentro de la industria cinematográfica francesa, y en otros sectores, sobre la violencia sexual y el abuso físico.

La actriz francesa Judith Godrèche, quien alega que Jacquot la violó y maltrató físicamente en una relación de seis años que comenzó cuando ella tenía 14 años, ha asumido un papel principal en el inicio de la ola francesa del #MeToo. El movimiento no tuvo tanta tracción en el país antes de que ella hablara públicamente a principios de este año, lo que dio valor a otras actrices para que lo hicieran.

La fiscalía de París dijo que el juez que investiga las acusaciones contra Jacquot hechas por la actriz Isild Le Besco y otra actriz que The Associated Press no ha identificado, le imputó una serie de cargos preliminares el miércoles después de que fue detenido a principios de esta semana para ser interrogado por la policía. En Francia, estos cargos se presentan cuando un magistrado ha determinado que hay pruebas graves y acumuladas que indican que se pueden haber cometido delitos, lo que permite una mayor investigación antes de tomar una decisión sobre si se debe enjuiciar.

La AP normalmente no identifica a las víctimas de agresión sexual. Le Besco, de 41 años, ha hablado públicamente en la televisión francesa, en otros medios y en un libro sobre su relación con el director con el director, que es 35 años mayor que ella, la cual comenzó cuando ella era una adolescente.

Un comunicado de la fiscalía dijo que Jacquot fue acusado por la presunta violación de Le Besco cuando era menor de edad, en un lapso de dos años desde 1998. Jacquot también fue nombrado testigo asistido, un estatus especial bajo la ley francesa, por la presunta violación de Le Besco por parte de una pareja durante un lapso de 10 meses en 2007.

La AP no pudo confirmar si la otra actriz nombrada por la fiscalía de París como otra presunta víctima de violación de Jacquot ha dado su autorización para ser identificada públicamente. La abogada de la actriz, Margot Pugliese, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios escritas y telefónicas.

La oficina del fiscal dijo que Jacquot fue acusado de violar la actriz en un lapso de un año en 2013 cuando estaban en una relación. También se le presentaron cargos por la presunta agresión sexual a la actriz cuando aún estaban juntos en 2018 y por presunta violencia contra ella en 2018 y 2019.

El director también fue nombrado testigo asistido por la presunta violación de esa actriz por parte de una pareja entre 2014 y 2018, dijo la oficina del fiscal.

Jacquot permanecerá en libertad a la espera de una mayor investigación, pero se le ordenó someterse a tratamiento psicológico, dijo la oficina del fiscal. También tiene prohibido ponerse en contacto con sus presuntas víctimas y testigos. Tampoco puede trabajar como director ni en ninguna capacidad con menores de edad. De igual manera se le ordenó pagar una fianza de 25.000 euros (27.000 dólares).

Jacquot, de 77 años, ha negado previamente las acusaciones en su contra. En un comunicado que no abordó directamente los cargos presentados, la abogada de Jacquot, Julia Minkowski, dijo que el caso ha sufrido una sobreexposición en los medios y que el director no tuvo acceso a las pruebas cuando fue interrogado por la policía, a pesar de que la ley francesa permite que eso suceda "en casos de violaciones flagrantes de la presunción de inocencia".

"La investigación se encuentra en una etapa embrionaria y es particularmente prematuro presentarla ante un juez de instrucción", dijo el comunicado de la abogada.

Condenó la prohibición que impide a Jacquot trabajar como director, que también incluye restricciones a sus apariciones públicas.

"Más que una prohibición profesional, se trata de una medida real de cancelación judicial, basada en una investigación embrionaria y antes de cualquier juicio. Obviamente apelaremos", dijo.

Otro director francés, Jacques Doillon, de 80 años, también fue detenido para ser interrogado por la policía, pero posteriormente fue liberado por razones médicas, dijo la fiscalía de París.

Godrèche ha acusado a Doillon de abuso sexual mientras dirigía una película cuando ella tenía 15 años. Doillon ha negado previamente la acusación.