"Sanky Panky 4: De Safari en Kenia" trae de regreso a Massimo Borghetti en su personaje de Giuseppe

La franquicia dominicana de éxito internacional "Sanky Panky" está de regreso con su cuarta entrega, titulada "Sanky Panky 4: De Safari". Esta siguiente película promete llevar a los espectadores a un emocionante viaje, con escenas que se filmarán en el espectacular entorno de Kenia, África.

La producción contará con un elenco estelar que incluye a reconocidos actores como Aquiles Correa, Fausto Mata, Tony Pascual, Alina Vargas, Franklin Romero Jr., y Massimo Borghetti.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a Diario Libre, "Sanky Panky 1" atrajo a más de 900,000 espectadores a las salas de cine en todo el país, un hito significativo tanto para la franquicia como para la industria cinematográfica dominicana.

Además, se presentó en el II Festival de Cine Latinoamericano en Oaxaca, en el Festival de Cine Latino de Chicago y en el IV Festival de Cine Iberoamericano de Viena (Austria), y en países como: Aruba, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Puerto Rico, y Venezuela, incluso antes de la implementación de la ley de cine en el territorio nacional.

Massimo Borghetti regresa a esta franquicia, después de nueve años fuera del foco cinematográfico en su residencia italiana dentro de la región de las Marcas, para encarnar nuevamente al despampanante director de hotel. Su personaje, Giuseppe, no solo fue el jefe del querido protagonista Genaro, interpretado por Boca de Piano, sino también un gran amigo del mismo.

Borghetti expresó su entusiasmo vía una nota de prensa. "Después de un buen tiempo, regresar a mi hábitat natural, un entorno que tanto extrañaba, lleno de gente alegre y humilde, rodeado de personas que amo tanto personal como profesionalmente, es para mí un verdadero renacer. Este reencuentro con el espíritu vibrante y cálido que caracteriza a nuestro querido pueblo dominicano es una experiencia que atesoro profundamente", dice.

"Recuerdo cuando Franklin me contactó después de ver una pequeña escena que realice en mi programa de televisión junto a mi operador de audio, fue una escena de spaghetti western, la ejecutamos debido a que en ese episodio del programa teníamos como invitado especial al queridísimo Ángel Muñiz, luego en una de las primeras reuniones observé que mi personaje llevaba el nombre de Félix un nombre que para una persona con mis características de caucásico italiano, le daba un toque muy fuera de lugar, por lo que hablando con producción y el director sugerí el nombre de Giuseppe".

"Después de ahí, el afable y maravilloso público, me llamaban 'Giuseppi', 'Yuseppe', 'Te dieron el golpe, eh' y otros apodos y jergas maravillosas que sólo el gran sentido del humor y corazón del dominicano puede expresar...es más la semana después del estreno de Sanky Panky 1, yo no podía caminar en un supermercado, ir a un restaurante o salir a un hotel de vacaciones".

"El amor, respeto y cariño del pueblo dominicano y los argentinos, brasileños, cubanos, españoles, latinos, inclusive coreanos que me reconocían y me pedían un autógrafo o una foto eran regalos que no tenían precio, una época tan bella y magnífica que tengo el gusto de que se repita... Luego yo me decía, si esto me pasa a mí, no logro imaginar cómo será con Fausto, Correa o Pachuli, una situación de locura, incluso hoy en día después de 17 años aún me reconocen por todos lados, inclusive en tierras anglosajonas, me siento como un niño".

"Estoy absolutamente confiado y seguro de que este nuevo capítulo revivirá, en cada sonrisa dominicana, esa nostalgia y emoción que todos vivimos y disfrutamos en 2007 y 2013 con las primeras dos entregas de la saga. "Sanky Panky 4" no solo es una continuación de nuestras queridas historias, sino también un homenaje a la alegría, el amor y la camaradería que siempre han sido el corazón de nuestras aventuras cinematográficas".

"Con cada risa y cada momento de diversión, espero que esta nueva entrega toque los corazones de todos los dominicanos e hispano-latinos, trayendo consigo recuerdos imborrables y creando nuevos que perdurarán en el tiempo. Estoy sumamente agradecido de ser guiado y dirigido en esta ocasión por Elías que es una persona a la cual le tengo mucha estima y respeto".

Un elenco de estrellas y un escenario exótico

La nueva aventura de Genaro junto a sus dos amigos Carlitos y Chelo promete ser más espectacular que nunca, con las exóticas locaciones de Kenia sirviendo de telón de fondo. Además de Fausto Mata y Massimo Borghetti, la película cuenta con las brillantes actuaciones de Aquiles Correa, Tony Pascual (Pachuli), y Franklin Romero Jr., quienes aportan su talento y carisma para asegurar risas y entretenimiento de principio a fin.

Una trama llena de sorpresas

: De Safari" llevará a Genaro con Giuseppe, y compañía en un viaje inigualable lleno de diversión, comedia y situaciones inesperadas. La elección de Kenia como locación no solo enriquecerá visualmente la película, sino que también aportará una dimensión a las travesuras y aventuras de los personajes que los fanáticos de la serie han llegado a amar. "Allá nos topamos con el italiano Giuseppe (Massimo Borghetti), que lo han mandado África desde Italia y se forma el revolú. Va a pasar de todo. Ya tenemos toda la locación, pero el presupuesto se ha elevado. Va a ser una de las producciones más costosas en el País. Los productores me dijeron que la saga va a ser más seguida, (no van a esperar tanto tiempo entre una película y otra)", explicó Tony Pascual.