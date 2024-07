Película de acción "Twisters" al tope de la taquilla en los Estados Unidos

1. "Twisters" - $80,5 millones.



2. "Despicable Me 4" - $23,8 millones.



3. "Inside Out 2" - $12,8 millones.



4. "Longlegs" - $11,7 millones.



5. "A Quiet Place: Day One" - $6,1 millones.



6. "Fly Me to the Moon" - $3,4 millones.



7. "Bad Boys: Ride or Die" - $2,7 millones.



8. "Bad Newz" - $1,1 millones.



9. "MaXXXine" - $819.242.



10. "The Bikeriders" - $700.000.