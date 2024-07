Keanu Reeves: "Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo"

El actor estadounidense Keanu Reeves no le teme a la muerte.

"Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo", dijo el actor de Matrix en una entrevista publicada el lunes 22 de julio por BBC News.

"Esperemos que no sea paralizante, sino que nos haya sensibilizado para apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que podemos llegar a tener", añadió Reeves.

El actor hizo estos comentarios mientras promociona su primera novela, The Book of Elsewhere, coescrita por el escritor de ciencia ficción China Miéville. La historia sigue a un guerrero inmortal que no entiende por qué no puede morir.

Reeves no es la única estrella que contempla su mortalidad. Sandra Bullock reveló recientemente que quiere trabajar con él en Speed y The Lake House de nuevo, antes de morir.

"Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo necesitamos hacer algo frente a la cámara", dijo Bullock, de 59 años, durante una entrevista conjunta con Reeves en el episodio del 6 de mayo del podcast "50 MPH".

"¿Estaremos, ya sabes, en sillas de ruedas o con andadores? Tal vez", bromeó sobre una posible película. "¿Estaremos en pequeños scooters en Disneylandia?".

La ganadora del Oscar añadió que le encantaría trabajar con Reeves de nuevo si "alguien escribe algo brillante y nos coloca en el lugar y momento adecuados", a lo que Reeves estuvo de acuerdo, "No se puede forzar".

Reeves dijo que también quiere compartir la pantalla con Bullock al menos una vez más.

"Realmente siento que hay una llamada a ello, como si hubiera algo que no se hizo", dijo Reeves. "Me encantaría trabajar contigo de nuevo antes de que cerremos los ojos".

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una tercera película de Speed, Reeves no descartó la idea.

"Quiero decir, ya sabes, la romperíamos", dijo.

Más

A principios de julio, Reeves hizo una rara aparición pública con su novia Alexandra Grant en el MotoGP Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland en Alemania. Se conocieron por primera vez en una cena en 2009. Confirmaron que estaban saliendo en noviembre de 2019.

", dijo en exclusiva una fuente a en abril. "Son tímidos por naturaleza, así que no hay una intensidad excesiva o celos por ninguno de los dos", añadió la fuente. "Alexander aprecia que Keanu es todo un caballero que la anima a seguir sus pasiones, mientras él dice que ella es una de las personas más amables que ha conocido".