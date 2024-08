"Deadpool & Wolverine" es la película clasificación R más taquillera de la historia

1. "Deadpool & Wolverine", 97 millones de dólares.



2. "Twisters", 22,7 millones de dólares.



3. "Trap", 15,6 millones de dólares.



4. "Mi villano favorito 2", 11,3 millones de dólares.



5. "Intensa-Mente 2", 6,7 millones de dólares.



6. "Harold and the Purple Crayon", 6 millones de dólares.



7. "Longlegs", 4,1 millones de dólares.



8. "A Quiet Place: Day One", 1,4 millones de dólares.



9. "Daaru Na Peenda Hove", 615.782 dólares.



10. "Bad Boys: Ride or Die", 600.000 dólares.