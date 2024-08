Fracaso en taquilla de la película "Borderlands"

En el enfrentamiento en taquillas entre Ryan Reynolds y Blake Lively, tanto marido como mujer resultaron ganadores.

El éxito de Reynolds en "Deadpool & Wolverine", de Marvel Studios, se mantuvo como la película más taquillera en los cines norteamericanos por tercera semana consecutiva, con 54,2 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios el domingo. A nivel mundial, ya ha superado los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, le sigue de cerca "It Ends With Us", el drama romántico protagonizado por Lively, que superó las expectativas con un estreno de 50 millones de dólares.

Juntas, las películas crearon una especie de edición familiar de "Barbenheimer", en la que un par de películas muy diferentes prosperaron en parte gracias a la contraprogramación. Sólo que esta vez, las cintas opuestas fueron protagonizadas por una de las parejas más famosas de Hollywood. El doble golpe tiene precedentes. En 1990, "Die Hard 2" de Bruce Willis lideró la taquilla, mientras que "Ghost" de Demi Moore quedó en segundo lugar.

Durante el fin de semana también se produjo un fracaso costoso. "Borderlands", la muy retrasada adaptación del videojuego de 120 millones de dólares dirigida por Eli Roth, se estrenó con apenas 8,8 millones de dólares. La película de Lionsgate, protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Hart y Jack Black, se rodó en 2021. Después de retrasos y nuevas filmaciones, finalmente llegó a los cines con la probabilidad de convertirse en una de las peores películas del año.

Mientras tanto, "Deadpool & Wolverine", coprotagonizada por Hugh Jackman, continuó su marcha hacia récords de taquilla. La cinta dirigida por Shawn Levy es apenas la segunda película con clasificación R que alcanza los 1.000 millones de dólares, después de "Joker" de 2019. En tres semanas, ya es uno de los estrenos más lucrativos de Marvel y sólo está por detrás del otro éxito de Disney de 2024, "Intensamente" (1.600 millones de dólares en todo el mundo) entre las películas estrenadas este año.

Venta estimada en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Deadpool & Wolverine", 54,2 millones de dólares.

2. "It Ends With Us", 50 millones de dólares.

3. "Twisters", 15 millones de dólares.

4. "Borderlands", 8,8 millones de dólares.

5. "Despicable Me 4", 8 millones de dólares.

6. "Trap", 6,7 millones de dólares.

7. "Inside Out 2", 5 millones de dólares.

8. "Harold and the Purple Crayon", 3,1 millones de dólares.

9. "Cuckoo", 3 millones de dólares.

10. "Longlegs", 2 millones de dólares.