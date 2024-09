"Deadpool" se mantiene en la cima y "Reagan" queda 'floja' en taquilla

1. "Deadpool & Wolverine" - $15,2 millones de dólares.



2. "Alien: Romulus" - $9,3 millones.



3. "It Ends With Us" - $7,4 millones.



4. "Reagan", $7,4 millones.



5. "Twisters" - $7,2 millones.



6. "Blink Twice" - $4,7 millones.



7. "The Forge" - $4,6 millones.



8. "Despicable Me 4" - $4,1 millones.



9. "Afraid", $3.7 millones.



10. "Inside Out 2" - $2,8 millones.