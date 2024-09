José María Cabral: "El cine ha logrado tanto en solo 14 años, pero aún estamos en crecimiento"

Los protagonistas de la industria del cine están en pie de lucha ante la posibilidad de que la Ley No. 108-10, que fomenta la creación cinematográfica, podría ser eliminada o sufrir algunas modificaciones drásticas en el proyecto de reforma fiscal que el gobierno tiene previsto socializar en los próximos días.

El pasado viernes, y ante lo que este sector, que exhibe logros, percibe como una amenaza, la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) convocó de urgencia a sus afiliados a un encuentro en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el cual contó con una masiva asistencia del sector.

José María Cabral, un joven cineasta que ha logrado trascender en el cine con buenas calificaciones y representar al país en festivales internacionales, pertenece a la nueva camada de creativos que no habría podido desarrollarse sin la existencia de la Ley de Cine. Con producciones cinematográficas como “El proyeccionista” o “Carpinteros” ha obtenido excelentes críticas y premios nacionales e internacionales.

Al ser consultado sobre un eventual impacto negativo con lo que se pueda plantear en la reforma fiscal, expresó algunas consideraciones en las que destaca lo positivo que ha sido para el cine la legislación de 2010.

La Ley de Cine, de manera inteligente, combina estos dos incentivos para desarrollar una industria cultural dominicana y, a la vez, generar riqueza al país. Hay una relación de interdependencia entre ambos incentivos: una modificación o eliminación de uno es fatal para el otro y, por consiguiente, para los planes de desarrollo del país. El Art. 34 es nuestra voz, una plataforma de desarrollo de artistas dominicanos, un sistema de formación y entrenamiento del talento dominicano, y nos da la posibilidad de ver nuestras historias y nuestra cultura en las pantallas de cine y televisión del mundo. A través del Art. 39 recibimos cientos de millones de dólares anualmente, generamos miles de empleos sostenibles y regulados fiscalmente, e impactamos la economía con un efecto multiplicador en importantes industrias claves para el país, como el turismo, comercio y transporte. Además, con cada película hecha en el país promovemos la República Dominicana a través de la maquinaria publicitaria de Hollywood, mostrando nuestras locaciones en las salas de cine y en millones de hogares del mundo.

La industria del cine nacional dejaría de existir como la conocemos, y con ella el trabajo y las inversiones de decenas de miles de personas, entre ellas más de mil estudiantes que están ahora mismo en las universidades y escuelas de cine. Pero tal vez lo más importante es que dejaría de existir la única industria capaz de exportar no solo productos, sino los activos turísticos y la cultura de nuestro país. Y ni qué decir de la economía naranja, siendo la actividad económica que más genera emprendedurismo colectivo en cada proyecto.

No soy un economista, pero tanto los números de la industria como los del gobierno muestran claramente cómo la economía del país se beneficia de la inversión extranjera, cómo se beneficia el turismo por la promoción del destino y cómo se benefician las comunidades, sobre todo las rurales, por las producciones.

Todas las asociaciones y gremios están trabajando unidos para promover los logros del país gracias a los incentivos de la Ley de Cine. No tenemos reclamos al gobierno, lo que tenemos es toda la voluntad y los medios para presentar estos logros y ayudar a que el gobierno los reconozca y valore, para que podamos seguir juntos en el camino de la autorregulación y no se eche a perder la inversión del estado en fomentar el desarrollo de la industria.

El turismo, que es la principal industria del país, ha requerido de 50 años con diferentes incentivos para consolidarse y generar los cuantiosos beneficios que hoy en día aporta. El cine ha logrado tanto en sólo 14 años, pero todavía estamos en período de crecimiento y necesitamos llegar a la sostenibilidad.

Entiendo que la prudencia en la gestión de recursos se ha fortalecido enormemente a medida que la industria ha madurado. Como mencionas, el mismo gremio ha promovido cada vez más controles y medidas de autorregulación porque entendemos que para que la industria sea sostenible debe haber transparencia y responsabilidad.

El CIPAC (Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica de la República Dominicana) ha aprobado límites a los presupuestos de documental y ficción, incluso por debajo de los presupuestos promedio, además de otras medidas que darán su fruto el año que viene. Trabajando juntos con el gobierno podemos seguir creciendo, siendo más eficientes y haciendo una gestión ejemplar de los recursos, pero sobre todo podemos seguir siendo motor económico en el país.

El presidente reconoce aportes del sector

En “LA Semanal”, el encuentro con la prensa que realiza cada lunes el presidente Luis Abinader, este reconoció el aporte que hace la industria de cine al que calificó de importante y en crecimiento.

Al responder una pregunta sobre el tema, aseguró que está en disposición de reunirse con ellos como lo hará con otros sectores, sin embargo, adelantó que no podía ampliar más detalles porque no los tenía. “Ellos no saben cuáles son las propuestas, y cuando venga la reforma hablaremos con ellos”, prometió el presidente Abinader.

En enero de este año, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica de la República Dominicana (CIPAC) anunció que el sector privado invertirá más de RD$1,800 millones para apoyar producciones cinematográficas dominicanas.