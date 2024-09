"Megalopolis" decepciona en taquilla y ''The Wild Robot" ocupa el primer sitio

1. "The Wild Robot", 35 millones de dólares.



2. "Beetlejuice Beetlejuice", 16 millones de dólares.



3. "Transformers One", 9,3 millones de dólares.



4. "Devara: Part 1", 5,1 millones de dólares.



5. "Speak No Evil", 4,3 millones de dólares.



6. "Megalopolis", 4 millones de dólares.



7. "Deadpool & Wolverine", 2,7 millones de dólares.



8. "My Old Ass", 2.2 millones de dólares.



9. "Never Let Go" 2,2 millones de dólares.



10. "The Substance" 1,8 millones de dólares.