Ken Page, protagonista de "Cats" en Broadway y voz de Oogie Boogie, muere a los 70 años

Ken Page, un actor de teatro y cine que protagonizó junto a Beyoncé "Dreamgirls" ("Soñadoras"), presentó al público de Broadway a Old Deuteronomy (Viejo Deuteronomio) en "Cats" y asustó a generaciones de niños haciendo la voz de Oogie Boogie, el villano de la película animada navideña de 1993 "The Nightmare Before Christmas" ("El extraño mundo de Jack"), murió a los 70 años.

El agente de talentos Todd M. Eskin, de ATB Talent Agency, anunció la muerte el martes a The Associated Press, sin proporcionar otros detalles de momento.

"Era simplemente una de las mejores y más generosas almas que conozco. Lleno de vida y rebosante de alegría. Talentoso y algo más. Ken, mi amigo, te extrañaremos profundamente", escribió el cineasta Tim Burton en X.

Page hizo su debut en Broadway en "The Wiz" ("El mago de Oz"), interpretando al León Cobarde, y luego interpretó a Nicely-Nicely Johnson en "Guys and Dolls" con Robert Guillaume. También apareció en el elenco original del musical de Fats Waller "Ain't Misbehavin'", que ganó un premio Drama Desk, y participó en su reposición en Broadway en 1988.

Page fue el primero en interpretar a Old Deuteronomy cuando "Cats" llegó a Broadway en 1982 y luego tuvo una carrera discográfica, cantando "Old Deuteronomy", "The Moments of Happiness" y "The Ad-Dressing of Cats".

Elaine Paige, quien interpretó a la primera Grizabella en "Cats" y repitió el papel en la versión cinematográfica de 1998, rindió homenaje a su coprotagonista en X, diciendo que Page "se ha ido a la capa Heaviside" (en referencia a una especie de inframundo de "Cats") y agregó: "Era un hombre encantador, amable y talentoso".

En 2010, Page retomó a Old Deuteronomy en Muny, la Asociación de Teatro Municipal de St. Louis, y el crítico del diario St. Louis Post-Dispatch dijo: "Page, una presencia gentil y amenazante, cumple el papel de guía espiritual felino", y agregó: "Tal vez nadie se incline ante un gatito mientras entona 'OH CAT', pero Page puede hacer que al menos lo consideres".

La voz de Oogie Boogie

Page quizás causaría su impacto más profundo como la voz de Oogie Boogie, el saco relleno de insectos de "The Nightmare Before Christmas", dirigida por Henry Selick y escrita por Burton. Su personaje busca convertirse en Rey de las Siete Fiestas secuestrando a los líderes de las otras celebraciones. "Es inútil / Estás acabado / No puedes rezar / Porque soy el Sr. Oogie Boogie / Y no vas a ninguna parte", le canta a Santa Clos.

Volvería a interpretar el papel de Oogie Boogie en videojuegos y en el concierto por el 30 aniversario de la película en el Hollywood Bowl en 2023. También prestó su voz al Rey Gator en la película animada de Disney de 1989 "All Dogs Go to Heaven".

Sus otros créditos cinematográficos incluyen "Torch Song Trilogy" ("Trilogía de Nueva York") de 1988, en la que interpretó a la ingeniosa drag queen Murray, y "Dreamgirls" de 2006, en la que interpretó a Max Washington. Sus créditos televisivos incluyen "Family Matters", "Touched by an Angel" y "Charmed".