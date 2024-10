Cine y fe: una charla con los hermanos Kendrick

Hace más de veinte años los hermanos y pastores Alex y Stephen Kendrick incursionaron en el mundo del cine cristiano para compartir historias que celebrasen su fe pero sirvieran también como una fuente de escape y entretenimiento para todos los espectadores.

Desde entonces los hermanos se han encargado de dirigir, escribir, editar y hasta producir sus películas a través de su productora, Kendrick Brothers Productions, y sus creaciones han recaudado colectivamente más de 190 millones de dólares en todo el mundo.

La más reciente creación de los hermanos Kendrick es "La Forja", filme protagonizado por Aspen Kennedy, Cameron Arnett y Priscilla Shirer, que cuenta la historia de Isaiah Wright (Kennedy), un joven sin rumbo que, después de haberse graduado de bachillerato, recibe la motivación para tomar mejores decisiones en la vida.

Tanto Alex como Stephen comparten sus experiencias al hacer realidad su más reciente producción y cómo ha ido evolucionando este proyecto cinematográfico que iniciaron décadas atrás.

¿Cómo ha cambiado la industria del cine cristiano independiente desde que ambos comenzaron a hacer películas? ¿Se ha vuelto más fácil conseguir apoyo financiero para este tipo de producciones?

ALEX KENDRICK: Cuando empezamos a hacer películas cristianas se estrenaban muy pocas, sobre todo en los cines. También vimos que la calidad también estaba en una etapa temprana, no de alto calibre como la mayoría de la gente desearía.

Nuestras películas también tuvieron que empezar a ese nivel y con cada producción hemos tratado de aumentar todos los aspectos de calidad que hemos podido, como cinematografía, actuación, dirección, edición y banda sonora.

Eso ha sucedido en las últimas dos décadas que hemos estado haciendo películas. También hemos visto un aumento en la calidad de otros cineastas, como los hermanos Irwin y Kevin Downs en Kingdom.

La película, "The Case for Christ" fue muy fuerte. "Unsung Hero" fue bueno con Josh Walsh y Ken Kendrick, y luego "Sound of Freedom" fue realmente bueno. "Sound of Hope" también fue una película sólida.

Así que vemos que se hacen más películas de calidad y el nivel es cada vez más alto, aunque también hay más gente que incursiona en este campo.

Muchos de ellos son jóvenes cineastas que están lidiando con la búsqueda de ese nivel de excelencia.

En general, creemos que hay una dirección positiva y podríamos decir que se ha vuelto más fácil obtener apoyo financiero a medida que más inversores han optado por el desarrollo de nuevas historias y películas.

¿Creen que el público moderno está más abierto a las películas cristianas?

STEPHEN KENDRICK: Yo diría que sí. Hemos escuchado que el deseo de ver películas cristianas en Estados Unidos ha aumentado a la par con la calidad de las cintas que se están estrenando.

Cuando "War Room" se estrenó, muchas personas que normalmente no van a ver una película cristiana terminaron viéndola en el cine o en video casero.

Además, han mejorado las respuestas a largo plazo en Rotten Tomatoes de lo que el público piensa sobre las películas. Estas incluyen tanto críticas teatrales como reseñas de videos caseros.

Debido al aumento en los presupuestos y la calidad en la actuación y la cinematografía el deseo de ver este tipo de películas también ha aumentado.

Estamos emocionados de ver cómo ese interés aumenta a medida que las vidas de las personas son impactadas por estas películas y se inspiran no solo en su fe, sino también en sus relaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/07/hermanos-kendrick.jpg Los hermanos Stephen, Alex y Shannon Kendrick. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo describirían el proceso de escribir los guiones de sus películas? ¿El hecho de que sean hermanos ayuda al desarrollo de sus ideas?

AK: Absolutamente, el proceso de escritura para nosotros comienza con la oración, pidiéndole a Dios una dirección clara. Y él ha sido fiel en indicarnos la dirección correcta.

Así que a Steven y a mí nos encanta trabajar juntos porque, aunque coincidimos en intereses, nuestras habilidades son diferentes. Steven es muy bueno incorporando la verdad bíblica en los conceptos de nuestra historia y yo disfruto de la narración.

Steven ayuda especialmente con los conceptos bíblicos y los libros, los libros de ministerios, los currículos que hacemos. Él también es un mejor productor. Así que me dedico a la dirección y la edición.

Steven se enfoca en producir y escribir los libros del ministerio. Y por eso nos encanta el hecho de que somos fuertes en diferentes áreas para ayudarnos mutuamente.

También tenemos un hermano mayor, Shannon, que es muy organizado y administrativo, así que es muy bueno con el mantenimiento de todos los libros y los permisos, los aspectos legales, asegurándose de que todo esté en su lugar. Por eso nos encanta trabajar juntos como hermanos.

¿Cómo se involucraron con la producción de "La forja"? ¿Por qué decidieron contar esta historia?

SK: Después de estrenar "Overcomer" y "Lifemark" en los cines, comenzamos el proceso de oración.

Alex comenzó a desarrollar ideas de la historia de un hombre de negocios mayor y exitoso que invierte en un joven que no tiene una figura paterna en su vida y no solo necesita capacitación en el trabajo, sino que precisa ser llamado a la edad adulta piadosa.

Esta historia luego se expandiría a "La forja", que es un grupo de hombres que trabajan juntos para agudizarse mutuamente y discipular a la próxima generación.

A medida que desarrollábamos la historia, vimos que se alineaba con la forma en que Jesús ejercía el ministerio y su gran comisión. Por eso estábamos emocionados de trabajar en un tema tan importante y Dios continuó confirmando que esta era la dirección correcta a medida que avanzamos con el proceso de escritura.

En "La forja" el papel protagónico de Isaiah Wright es interpretado por Aspen Kennedy. ¿Qué nos pueden contar de la experiencia de trabajar con él?

AK: Aspen Kennedy fue una respuesta a la oración para nosotros. Fue una bendición trabajar con él. Aspen es muy talentoso, y ahora lo consideramos un amigo y un actor maravilloso.

Está recién casado, creo que se casó hace poco más de un año y creemos que va a tener un gran impacto en todo lo que haga. Trabajar con él fue un gran privilegio y una bendición para nosotros y lo haríamos todo de nuevo.

¿Podrían describir brevemente vuestros mejores recuerdos de hacer esta película?

SK: Diría que, para mí, disfruto mucho cuando Dios aparece de alguna manera en el set y nos sorprende inesperadamente con algún tipo de bendición.

Puede ser que se abra una localización que sea mejor de lo que esperábamos para rodar una escena. También podría ser cómo cambia el clima en el momento justo para permitirnos filmar.

A veces también vemos a miembros del equipo inspirados por el mensaje de la película o dar sus vidas a Jesús o experimentar la redención personal o la sanación en sus vidas mientras interactúan con otros creyentes en el set.

A mí me encantó ver cómo se juntaban las escenas. Después de cada día de filmación, veíamos escenas editadas de las tomas del día anterior y era emotivo ver cómo en la sala de edición Dios estaba bendiciendo el trabajo de nuestras manos.

Lo más importante es que nos encanta el hecho de que esta película se está estrenando en los cines y los pastores pueden usarla para expandir o encender la visión del discipulado en sus iglesias.

Ambos están involucrados en distintos aspectos de sus películas como escritura, dirección y producción, pero a veces también actúan. ¿Cómo deciden cuál de ustedes también estará enfrente de la cámara?

AK: Ahí es donde quieres apoyarte en las fortalezas de los demás. Nuestros libros más vendidos fueron escritos principalmente por Stephen. Aunque ambos trabajamos en ellos, Stephen lleva la carga de hacer eso.

Yo estoy muy agradecido porque él tiene un don y el Señor le da un nivel más profundo de comprensión.

Así que, aunque yo podría haberlos hecho, creo que son mejores porque Stephen llevaba gran parte de la carga de esos libros ministeriales. "The Love Dare", "Resolution for Men", o "The Battle Plan for Prayer" son algunos de ellos.

Así que yo, que disfruto de la narración de historias y de aspectos como idear el guion, actuar, dirigir y editar porque todos están impulsados por la historia, tiendo a disfrutar de la actuación, pero solo si me encaja. Si puedo hacerle justicia al papel lo disfruto, pero no lo tengo que hacer siempre.

Apenas estoy en "Fireproof". Ninguno de los dos actúa en "La forja". Así que, si tiene sentido que yo interprete un personaje, estoy feliz de hacerlo. Si no, estaremos encantados con solo dirigir y producir la película.