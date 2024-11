Estrellas de Hollywood se reúnen en evento del Oscar honorífico para Quincy Jones

Muchas de las mayores estrellas de Hollywood se reunirán la noche del domingo en Los Ángeles para los premios anuales Governors Awards.

El evento, organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, honrará al fallecido Quincy Jones, a los productores de James Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, al cineasta Richard Curtis y a la directora de casting Juliet Taylor. También es una parada de campaña de facto para los aspirantes al Oscar a medida que comienza la temporada de premios.

Broccoli y su hermano Wilson siguen los pasos de su padre al recibir el premio Memorial Irving G. Thalberg, que se otorga raramente y celebra el trabajo de los productores. Albert "Cubby" Broccoli aceptó su propio trofeo (entonces un busto de Thalberg) en los Premios de la Academia de 1982 mientras ellos miraban desde la audiencia.

"Es muy conmovedor", dijo Broccoli a The Associated Press. "Pienso en tantas personas que nos precedieron, tantas personas a las que desearía se les hubiera otorgado el honor y que ya no están con nosotros".

Curtis, un escritor y director conocido por sus contribuciones a comedias románticas como "Love, Actually", "Notting Hill" y "Four Weddings and a Funeral", está siendo reconocido por una vida de trabajo benéfico con el Premio Humanitario Jean Hersholt. Conseguir un Oscar fue un sueño de toda la vida para él —de adolescente solía intentar aislarse de las noticias para poder ver la transmisión al día siguiente en el Reino Unido.

"Este es un premio especialmente especial, pero no es un trabajo por el cual uno espera elogios o necesita elogios", dijo.

Taylor está aún menos acostumbrada a ser públicamente celebrada por sus contribuciones al cine como directora de casting. En sus más de cuatro décadas de trabajo, ha seleccionado el elenco de clásicos como "Annie Hall", "Working Girl", "Sleepless in Seattle" y "Schindler´s List". Aunque está emocionada por el Oscar honorífico, está aún más feliz de que sus colegas pronto vayan a ser reconocidos regularmente. A partir de las películas lanzadas en 2025, la academia de cine otorgará un nuevo Oscar competitivo a los directores de casting.

Los Governors Awards son a menudo un evento emocional. Sin cámaras de televisión ni músicos que te interrumpan durante un discurso, es una noche donde amigos y colegas rinden homenaje a los receptores del Oscar honorífico de ese año, muchos de los cuales están en la etapa final de su vida. Pero la 15ta edición de este evento adquirió una tristeza adicional cuando Jones falleció a principios de este mes. Aún hay planes para honrar a Jones el domingo con un tributo a su vida, trabajo y legado.