"Moana 2" logra otro fin de semana récord con 600 millones de dólares a nivel global

La película animada de The Walt Disney Co., "Moana 2", se mantuvo en la cima de la taquilla en su segundo fin de semana en cines, logrando otra recaudación récord.

La película sumó 52 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo. Eso eleva su total doméstico a 300 millones, superando al original, y su recaudación global a unos impresionantes 600 millones.

La cantidad estableció un récord de ingresos brutos para una película en el fin de semana posterior al fin de semana de Acción de Gracias, desbancando a "Frozen II", que ganó 35,2 millones de dólares en el mismo período en 2019. Las cifras no están ajustadas por inflación.

Originalmente concebida como una serie de Disney+, "Moana 2" ya se ha colocado entre los cinco estrenos más taquilleros del año. Su rendimiento significa que Disney tiene tres películas en las cinco más populares de este año, incluyendo "Inside Out 2" y "Deadpool & Wolverine".

El estudio también tiene otra gran película en camino antes de que termine el año: "Mufasa" de Barry Jenkins, que se estrena el 20 de diciembre.

Otros estrenos

El fin de semana también presentó varios estrenos nuevos, incluyendo la comedia de terror de A24 "Y2K" y el thriller de crimen de Jude Law "The Order". Pero nada iba a presentar una competencia significativa frente a "Moana 2", "Wicked" y "Gladiator II".

El segundo lugar en la taquilla fue ocupado por "Wicked", que sumó 34,9 millones de dólares, llevando su total doméstico a 320,5 millones de dólares en tres semanas.

A nivel global, la adaptación musical lanzada por Universal está en 455,6 millones de dólares. "Gladiator II" siguió en tercer lugar con 12,5 millones de dólares, mientras que "Red One" llegó en cuarto lugar con 7 millones de dólares.

Los recién llegados lucharon por hacer impacto. Incluso el relanzamiento del décimo aniversario de "Interstellar" de Christopher Nolan, que se proyectó en solo 165 cines, tuvo mejor desempeño que "Y2K" (2,1 millones de dólares) y "The Order" (888.000 dólares) combinados.

Paramount informó que la epopeya de ciencia ficción protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway recaudó un estimado de 4,4 millones de dólares. IMAX también señaló que todas las presentaciones de "Interstellar" en 70mm IMAX se agotaron durante el fin de semana.

"Me emocionó que tantos cinéfilos aprovecharan la experiencia original IMAX de ´Interstellar´ este fin de semana", dijo Nolan en un comunicado.

El próximo fin de semana, los cines recibirán otra oleada de películas grandes, con el estreno en amplia distribución de la película de cómics de Sony "Kraven the Hunter" y la animada "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". "Nickel Boys" y "September 5" también se estrenarán en un número limitado de cines.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

Las más taquilleras 1. "Moana 2" - $52 millones.



2. "Wicked" - $34,9 millones.



3. "Gladiator II" - $12,5 millones



4. "Red One" - $7 millones.



5. "Pushpa: The Rule – Part 2" - $4,9 millones.



6. "Interstellar" - $4,4 millones.



7. "Solo Leveling – ReAwakening" - $2,4 millones.



8. "Y2K" - $2,1 millones.



9. "For King and Country´s: A Drummer Boy Christmas" - $2,1 millones.



10. "The Best Christmas Pageant Ever" - $1,5 millones.