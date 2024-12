Jay-Z y Beyoncé apoyan a su hija Blue Ivy Carter en el estreno de "Mufasa: El Rey León"

La pareja de artistas Jay-Z y Beyoncé acudieron a la premier de "Mufasa: El Rey León" en apoyo a su hija Blue Ivy Carter en Los Ángeles.

En la cinta en la que actúan Beyoncé y Blue Ivy como madre e hija, l os orgullosos padres fueron grabados aplaudiendo y elogiando a la adolescente de 12 años mientras desfilaba por la alfombra roja con un gran vestido dorado .

La aparición del rapero y empresario se produce un día después de que fuera acusado en una demanda civil alegando que él y Sean "Diddy Combs" presuntamente violaron a una niña de 13 años en 2000.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/10/ap24345125387226.jpg Beyoncé y Blue Ivy actúan como madre e hija en Mufasa. (AP)

La demanda, que se presentó por primera vez en octubre y nombraba solo a Combs como acusado, también ha sido reinstaurada a nombre de Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter.

En una acalorada respuesta el domingo, Jay-Z afirmó que su abogado estaba siendo "chantajeado" por las acusaciones de Tony Buzby en un intento de obligarlo a abandonar el tribunal. Carter dijo que había sido "contraproducente" y en lugar de eso presionó a Carter para que expusiera al acusador por "fraude".

Apoyo familiar

Los Carter, incluyando a Tina Knowles, la madre de Beyoncé, se mostraron todos apoyo mutuo, lo que puede ser un mensaje de que le restan importancia a las alegaciones.

En tanto que el intérprete de "Empire State of Mind", de 55 años, se mostró feliz y entusiasmado del proyectyo cinematográfico y no dio declaraciones a la prensa del nuevo escándalo.

Sobre la película "Mufasa: El Rey León", la cantante y actriz, de 43 años, repite su papel de voz en off como Nala.

En la producción de Disney, un niño de 12 años dará voz a Simba (Donald Glover), en la precuela fotorrealista del 2019 de "El Rey León".

En en 2019, la ganadora de 32 premios Grammy también lideró una banda sonora curada titulada The Lion King: The Gift, que alcanzó el No. 2 en el Billboard 200. Incluía la canción "My Power", para la cual Blue Ivy acompañó a su madre en la coreografía en los shows de la gira Renaissance, siendo una aproximación al trabajo profesional de la primogénita en el emporio musical de su la intérprete de "Limonade" y "Crazy of love".

"Estaba muy contento de que tanto Beyoncé como Blue Ivy estuvieran dispuestas a hacerlo, y verlas trabajar juntas fue realmente especial", dijo el director del filme Barry Jenkins a la cadena ABC recientemente.

"Beyoncé es una figura exuberante, pero cuando trabaja con su hija, cuando está en la sala con su hija, es una madre primero. Mucha de esa energía se filtró en la película".

La cinta llega a los cines el 20 de diciembre. Junto a ella como la cachorra leona Kiara en la pantalla está Blue Ivy.