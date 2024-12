A una década, Christopher Nolan reflexiona sobre el éxito cósmico de "Interstellar"

La entrada de cine más difícil de conseguir este fin de semana fue para una película que el público ha podido ver en casa durante años: "Interstellar" ("Interestelar"), de Christopher Nolan.

El filme de ciencia ficción protagonizado por Matthew McConaughey y Anne Hathaway recaudó 4,5 millones de dólares en sólo 166 pantallas en Estados Unidos y Canadá. Las funciones de la película en formato IMAX de 70mm se agotaron en minutos, dejando a los cines batallando por agregar más horarios y a la gente pagando hasta 300 dólares en reventa. Esas 10 pantallas de cine solas tuvieron un promedio de 70.000 dólares por sala, uno de los más altos del año y generalmente un motivo de orgullo para las películas de arte aclamadas que se exhiben en sólo cuatro pantallas.

Diez años después de que "Interstellar" se estrenó como una excepción especial en un momento en que su estudio, Paramount, se comprometía con un futuro digital, el cine no sólo ha regresado, sino que está llevando al público a las salas.

"Me sentí muy gratificado por la respuesta", dijo Nolan en una entrevista exclusiva con The Associated Press. "Es realmente emocionante cuando la gente responde a tu trabajo en cualquier momento. Pero 10 años después, ver a nuevas audiencias venir y experimentarlo de la manera que originalmente lo habíamos planeado en las grandes pantallas IMAX y en particular en esas copias de película IMAX, es realmente gratificante ver que sigue teniendo vida".

Nolan peleó por el cine y el relanzamiento

"Interstellar" fue un trabajo de amor, ya que Nolan tuvo que luchar contra las corrientes de una industria cambiante para usar película, seguro de su valor. Como Cooper, el personaje de McConaughey, un astronauta aferrado a habilidades que eran casi obsoletas en su realidad, "Interstellar" fue hecha por un cineasta amante del celuloide cuando el formato era menos valorado.

"El cine de celuloide estaba muy amenazado. Lo digital estaba tomando el control de todo", dijo Nolan. "Pusimos una enorme cantidad de trabajo y esfuerzo en el lanzamiento del formato de película IMAX de 70mm en ese momento, sintiendo que no sabíamos cuánto tiempo más podríamos hacer eso".

En su momento, "Interstellar" fue recibida cálidamente y fue un éxito inequívoco, pero también tuvo sus detractores. Sus cinco nominaciones al Oscar y su victoria fueron todas en categorías técnicas. Y sin embargo, en la década desde entonces, "Interstellar" se ha convertido en un clásico estimado. Nolan observó que era la película de la que la gente seguía queriendo hablar, diciéndole lo que significaba para ellos y preguntando si alguna vez se volvería a presentar en cines. Esas grandes emociones y temas sentimentales de amor, familia y exploración que eran una responsabilidad con algunos, ahora son sus cualidades más apreciadas.

"Muchas de estas personas eran jóvenes que, me quedó claro, vieron la película en casa y no tuvieron la oportunidad de verla en la gran pantalla", dijo Nolan.

Si bien ha habido reestrenos de "Interstellar" internacionalmente, en China y en el Museo de la Ciencia en Londres, Nolan vio una oportunidad y habló con IMAX y Paramount, ahora bajo un nuevo régimen, sobre un reestreno adecuado en América del Norte para su décimo aniversario. Las copias del filme, dijo Nolan, no habían envejecido ni un día.

IMAX apenas necesitaba convencerse: tenía la fecha del aniversario marcada en el calendario. Durante años, "Interstellar" fue por mucho una de las películas más pedidas en sus redes sociales.

"Vimos esto venir desde el principio", dijo el director ejecutivo de IMAX, Rich Gelfond. "Nos recordó de alguna manera la fiebre alrededor de 'Oppenheimer'. Pero el resultado está muy por encima de nuestras expectativas".

"Interstellar" ahora es el noveno lanzamiento de IMAX con mayores ingresos de todos los tiempos y se está acercando al octavo, actualmente ocupado por "The Last Jedi" ("Star Wars: Los últimos jedi"). La compañía está explorando actualmente opciones para reestrenos en diferentes territorios.

¿Qué debería aprender Hollywood?

El efecto "Oppenheimer" fue real al redimir el valor del cine para el negocio.

Las pantallas IMAX representaron aproximadamente el 20% de los casi 1.000 millones de dólares que la ganadora del Oscar a la mejor película de este año recaudó globalmente (ocupa el puesto número 5 para IMAX). Mientras que los cineastas han valorado durante mucho tiempo la película, "Oppenheimer" hizo que los estudios, distribuidores y cines tomaran nota de la demanda. A principios de este año, las proyecciones de "Dune: Part Two" ("Duna: Parte Dos") se agotaron durante cuatro semanas. Y hay más por venir: la nueva película de Ryan Coogler, "Sinners", que se estrena en marzo de 2025, se filmó con cámaras IMAX.

El lanzamiento de "Interstellar" fue bastante "discreto" en cuanto a promoción, pero tampoco necesitaba mucho: los fans se aseguraron de eso. Antes de que IMAX incluso anunciara que las entradas estaban a la venta, algunos notaron que AMC ya las tenía disponibles. La noticia se difundió en las redes sociales y durante la noche, cada proyección de IMAX de 70mm en la ubicación de Lincoln Square en Nueva York se agotó. Y no sólo eran los horarios estelares: las funciones de la 1 de la madrugada también estaban llenas.

Después de que la asistencia del fin de semana superó las expectativas, agregaron más proyecciones de IMAX de 70mm durante la semana, que también se llenaron rápidamente.

Si bien Nolan es de alguna manera una anomalía, como el raro cineasta cuyo nombre sólo puede atraer multitudes para material original, hay lecciones que aprender del fin de semana.

"Simplemente, muestra una vez más a nuestra industria que las audiencias realmente entienden la diferencia entre una experiencia cinematográfica comunal en la gran pantalla que anhelan incluso en películas que han tenido la oportunidad de ver en casa", dijo Nolan. "Esa experiencia en las salas de cine que todos conocemos y amamos es muy poderosa y emocionante. Es una demostración muy clara de ello, especialmente en medio de todos los grandes éxitos en este momento, como 'Wicked', 'Gladiator II', 'Moana 2'".

"Las audiencias están acudiendo en masa por esa experiencia que tanto amamos".

Soñando en grande para el futuro y apreciando el pasado

Antes del fin de semana, Nolan pudo ver la película nuevamente en la gran pantalla por primera vez desde el estreno original, acompañado por su director de fotografía ganador del Oscar por "Oppenheimer", Hoyte van Hoytema. "Interstellar" fue la primera colaboración de ambos y la introducción de Hoytema a las cámaras IMAX (donde demostró que podían ser portátiles si te esforzabas lo suficiente).

"Fue realmente, realmente divertido", dijo Nolan.

También aprobó el nuevo formato "Interstellar" 4K UHD que ahora está disponible.

Desde la gran noche de "Oppenheimer" en los Oscar y la victoria de Nolan como mejor director, ha habido muchas especulaciones sobre su próxima película con rumores diarios sobre el elenco y el género, ninguno de los cuales ha sido confirmado oficialmente. No es algo de lo que esté hablando públicamente todavía. Sin embargo, una cosa que dirá es que está en medio de pruebas intensivas para una nueva tecnología cinematográfica con IMAX para usar en la próxima producción.

"Tienen un increíble personal de ingeniería, mentes realmente brillantes haciendo un trabajo extraordinario", dijo. "Es maravilloso ver que la innovación en el ámbito del cine de celuloide sigue ocurriendo y sucediendo al más alto nivel posible".

