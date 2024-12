"Rueda Cine", una nueva propuesta de llevar el cine dominicano a todas las comunidades

Con la intención de llevar el cine a toda la comunidad dominicana nace Rueda Cine, un proyecto que promueve el acceso y disfrute del cine dominicano en sectores populares y comunidades rurales en todo el país.

"Rueda Cine" es un cine itinerante que sale a la calle, invade los espacios públicos e involucra a la comunidad local ofreciéndoles un espacio de esparcimiento familiar en donde todos pueden disfrutar de la experiencia de una sala de cine, en un parque, anfiteatro o un multiuso, en espacios públicos.

"El debate sobre la reforma fiscal, específicamente lo concerniente a la ley de cine, me hizo entender lo necesario de llevar la experiencia del cine a quienes no han tenido esa oportunidad" destaca Antonio Alma Turull, director de Rueda Cine. "Nos dimos cuenta que nuestro cine todavía no ha llegado a todas las comunidades de nuestro país y queremos solucionarlo".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/22/antonio-alma-turull-3.jpg Antonio Alma Turull, director de cine.

Del proyecto

"El cine debe ser para todos, debe llegar a comunidades pequeñas y a las personas que no tienen la facilidad de asistir a las salas de cine comercial. Por eso Rueda Cine llega a ellos. Queremos crear esa comunidad cinéfila en nuestra sociedad y brindarles ese espacio de entretenimiento gratuito y sano a las familias dominicanas", refirió en una nota de prensa.

"Al tener acceso a la gran mayoría de las películas dominicanas he aprendido que contamos con una variedad de géneros y temas que muchas personas desconocen y es tal vez por eso que nuestra ley ha recibido tantas críticas, por esa audiencia que todavía no ha tenido la oportunidad a la verdadera experiencia de cine dominicano", concluye Antonio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/22/barahona-proyeccion-rc-rueda-cine.jpg Proyección en Barahona.

Por esto, una de las misiones principales de Rueda Cine es mostrar esa diversidad que ha tenido el cine dominicano a lo largo de los años y que ha crecido exponencialmente gracias a la ley de cine. Desde dramas, comedias, documentales y cortometrajes.

Rueda Cine en sus primeros tres meses, ha recorrido las comunidades de Barahona, Montecristi, Las Matas de Santa Cruz, La Ciénega y Cabarete.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/22/montecrist-rc3-rueda-de-cine.jpg Una proyección de Barahona.

Exhibiendo las películas: Carpinteros, de José María Cabral; Feo de día y Lindo de noche, de Alfonso Rodríguez; Código Paz, de Pedro Urrutia; ¿Quién Manda?, de Ronni Castillo; Tres al Rescate, película animada de Jorge y Luis Morillo; Veneno, de Tabaré Blanchard; Los Super, de Bladimir Abud; Perico Ripao y Nueba Yol, de Ángel Muñiz, ¼ de Josue, dirigida por Gabriel Valencia.

Dentro de la población que participó en la Encuesta Nacional de Consumo Cultural (ENCC) 2024 destaca que el 26.4% de las personas encuestadas asistió al cine a ver una película dominicana.

El 33% destacó que la razón principal es no tener un cine en su localidad y que las salas de cine comercial le quedan muy lejos.

Rueda Cine proyecta las películas de manera gratuita en espacios comunitarios, plazas públicas y centros culturales.

El proyecto busca sensibilizar al público sobre la riqueza cultural, social y artística del cine dominicano. También sirve como herramienta para promover el turismo interno, la idiosincrasia e individualidad de cada proyección es capturada y memorizada para la distribución en las redes sociales.

El proyecto ha contado con el patrocinio oficial de BanReservas, La Sirena, Ege Haina, Ingenio Azucarero Central Barahona, Industrial Khoury, en esta primera etapa de Rueda Cine, y esperamos que más instituciones apoyen el proyecto porque el cine es definitivamente para todos.

La próxima ruta de "Rueda Cine" para 2025 pronto será anunciada.