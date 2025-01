"Eres un orgullo nacional", la reacción de Milagros Germán al Globo de Oro de Zoe Saldaña

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña obtuvo la noche de este domingo el Globo de Oro, el primero de su carrera, a mejor actriz de reparto por su papel en el narco-musical ´Emilia Pérez´, del francés Jacques Audiard.

La ministra de Cultura, Milagros Germán, mostró su satisfacción por el galardón que ganó la famosa actriz.

Es el primer galardón que obtiene la actriz en su larga carrera, caracterizada por papeles dramáticos y filmes taquilleros.

Emilia Pérez es un narco musical en el cual Saldaña interpreta a una abogada que acompaña a la protagonista (Karla Sofía Gascón) por su tortuoso camino al hacer una transición de sexo y convertirse en una mujer que años después regresa a convivir con sus hijos.

Competía con Selena Gómez (también de Emilia Pérez); Ariana Grande (´Wicked´); la italiana Isabella Rossellini (´Conclave´), Margaret Qualley (´The Substance´) y Felicity Jones ('The Brutalist').

Para la ministra Germán con el galardón, Saldaña elevó la bandera dominicana.

"Felicidades a nuestra querida Zoe Saldaña, la primera dominicana en ganar un Golden Globe", posteó en su cuenta de Instagram junto al emoji de una estrella.

"Gracias por elevar nuestra bandera con tu talento y por regalarnos una interpretación inolvidable en Emilia Pérez. Eres un orgullo nacional", dice otra parte del post.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de dos mil millones de dólares: ´Avatar´ (2009), ´Avatar: The Way of Water´ (2022), ´Avengers: Endgame´ (2019) y ´Avengers: Infinity War´.

Emilia Pérez

En un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.