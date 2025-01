Adopae felicita a Zoe Saldaña por ganar su primer Globo de Oro

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) felicitó a la actriz dominicana Zoe Saldaña, quien logró este domingo 5 de enero el primer Globo de Oro de su carrera, como mejor actriz de reparto por su papel en el musical "Emilia Pérez".

Dirigida por el francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a una abogada algo hastiada de su trabajo, que recibe una jugosa oferta por parte de 'Manitas', líder de un cartel de ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

Zoe Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares: Avatar (2009), Avatar: The Way of Water (2022), Avengers: Endgame (2019) y Avengers: Infinity War (2018).

"Celebramos este reconocimiento a Zoe Saldaña, quien continúa transitando por el sendero del éxito rumbo a los premios Oscar, que se entregarán en marzo próximo", indicó Adopae en la publicación.

Abinader felicita a Zoe Saldaña

Felicidades a nuestra Zoe Saldaña por ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Emilia Pérez. Los dominicanos nos sentimos inmensamente orgullosos de este logro que enaltece nuestras raíces. ¡Enhorabuena! #OrgulloDominicanopic.twitter.com/s1nVH0Cwsv — Luis Abinader (@luisabinader) January 6, 2025

El presidente Luis Abinader fue el primero en unirse a las felicitaciones este domingo por el logro obtenido por Saldaña gracias a "Emilia Pérez".

"Felicidades a nuestra Zoe Saldaña por ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Emilia Pérez", dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

Expresó que "los dominicanos nos sentimos inmensamente orgullosos de este logro que enaltece nuestras raíces".