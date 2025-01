El conmovedor discurso de Demi Moore al ganar un Globo de Oro, el primer premio de su carrera

La actriz estadounidense Demi Moore conmovió a los presentes y a televidentes de los premios Globos de Oro cuando pronunció su discurso al recibir su galardón como "mejor actriz" en un filme de comedia o musical. Ganó por su papel en 'The Substance'.

La famosa se mostró sorprendida de haber obtenido el Golden Globe y confesó que no creía que algún día fuera a ser premiada por su labor como actriz.

"Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de ´entretenimiento´", expresó Demetria Gene Moore, nombre de pila de la actriz de 62 años.

Dijo que eso "la marcó" y la hizo sentir que nunca podría ser reconocida por su trabajo. Moore tiene más de 40 años en la industria.

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó la actriz en su mensaje de agradecimiento.

"Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida" Demi Moore Actriz “

Dijo que ese sentimiento cambió cuando tuvo la oportunidad de protagonizar la película 'The Substance', en la cual interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa una crisis de edad y que, tras perder su trabajo, se orilla a tomar una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

"Cuando cayó en mis manos el guión de 'The Substance', sentí que el universo me dijo que no había terminado", agregó y agradeció a los que siempre creyeron en ella, "cuando yo no creía en mí".

Moore se impuso en una categoría que contemplaba a la española Karla Sofía Gascón ('Emilia Pérez'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora'), Zendaya ('Challengers') y Amy Addams ('Nightbitch').

Trayectoria

La actriz recibió una primera nominación a los Golden Globe en 1990 por su actuación en ´Ghost´, la película más taquillera ese año, nominada al Oscar.

Otros títulos memorables de Moore son 'Una propuesta indecente' (1993), 'Disclosure' (1994), 'Striptease' (1996) y 'G.I. Jane' (1997). Entre 1982 y 1983 se dio a conocer por su papel de Jackie Templeton en el drama de la cadena estadounidense ABC General Hospital.