Director de "Emilia Pérez": "Sólo podía abordar este tema con toda la prudencia"

El director y las actrices de "Emilia Pérez" respondieron a las críticas negativas que el filme ha tenido en México —el país en el que está inspirado— y compartieron su intención al realizar este melodrama narco-musical trans.

El cineasta francés Jacques Audiard señaló en conferencia de prensa que ha viajado a México desde que era joven en la década de 1970, y que conocer de la tragedia sobre los miles de desaparecidos a raíz de la violencia generada por el crimen organizado lo conmovió debido a la indiferencia que la situación encuentra en todo el mundo.

"Abordé este tema, creo que sólo podía hacerlo, con toda la prudencia posible y con mucha reflexión. Y si ustedes ven la película, seguramente no se enterarán de nada nuevo como mexicanos, y a lo mejor hasta les parecerá que estoy sobrevolando apenas sobre esta cuestión, y si les parece que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa", señaló.

"Pero debo decirles que fuera de México a mí me sorprende muchísimo, me escandaliza, el silencio en torno a este problema. ... No pienso que el cine resuelva estas cosas pero, si el cine, ´Emilia´, puede al menos plantear algunas preguntas. Y a lo mejor estas preguntas pueden suscitar conversaciones, discusiones, si sucede eso, me hará feliz", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/16/karla-sofia-gazcon-ap-ap25016131407156.jpg La actriz Karla Sofía Gascón sonríe durante una conferencia de prensa para promofer la película Emilia Pérez en la Ciudad de México. (FOTO AP/EDUARDO VERDUGO)

Recorrido por festivales

"Emilia Pérez" ha tenido un destacado recorrido por festivales y ha sido una fuerte contendiente de la temporada de premios. El mismo miércoles recibió 11 nominaciones a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, incluida una para la protagonista Karla Sofía Gascón como mejor actriz.

Al preguntarle sobre su nominación y la visibilidad que esto significan para las mujeres trans, Gascón señaló que lo ve como una pequeña aportación para que la gente pueda vivir libre en su propia piel, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

"Hay algo que a mí me supera, y que supera lo que está pasando cinematográficamente, y es algo social y ahí sí que tengo una gran responsabilidad", dijo.

"Pienso en los millones de personas que hay en este mundo que van a levantarse de su sofá de alegría y van a sentir eso como si fuera suyo, y te juro que no solamente son las personas que tú crees que podría ser con quienes sería más fácil asociarme, como las personas trans o las personas LGBT, sino muchísimas personas en este mundo", agregó.

Reconocimientos acumulados

La película ha ganado cuatro Globos de Oro, incluida mejor película de comedia o musical, actriz de reparto para Zoe Saldaña, película extranjera, y canción por "El mal".

Cuenta la historia de un temible narcotraficante que se redime tras volverse una mujer transgénero, pero que no puede dejar de sentir celos cuando su exesposa tiene un amante.

Gascón interpreta a este narcotraficante y a su versión trans, mientras que la estadounidense de origen mexicano Selena Gomez interpreta a su esposa y Saldaña, quien es estadounidense de ascendencia dominicana, interpreta a su abogada.

Cuenta con una destacada actuación de reparto de la actriz mexicana Adriana Paz en el papel de la exesposa de un desaparecido.

A su estreno en mayo de 2024 en el Festival de Cannes, fue galardonada con un premio conjunto de mejor actriz para sus cuatro estrellas (en el caso de Paz es la primera actriz mexicana en obtener un reconocimiento en Cannes) y el premio del jurado.

Pero su desempeño no ha evitado las críticas por sus diálogos poco coloquiales, escritos y ejecutados por personas no hispanohablantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/16/elenco-maria-perez-ap-ap25016132762886.jpg De izquierda a derecha, la actriz Adriana Paz, el director Jacques Audiard y la actriz Karla Sofía Gascón posan después de una conferencia de prensa para promover la película Emilia Pérez, en la Ciudad de México. (FOTO AP/EDUARDO VERDUGO)

Peso en taquilla

Al preguntarle sobre su decisión de incluir a actrices extranjeras para sus personajes principales, Audiard dijo que obedeció al peso que podrían tener en taquilla.

"En un momento dado, perdónenme por lo vulgar, se impuso una cuestión de dinero", dijo. "En cierto momento me decidí por actrices que tenían cierto renombre, aquí (en México) hay muchísimo talento, la cuestión que se impuso era cómo hacer para financiar mi película".

Al preguntarle a Paz si considera que el filme es respetuoso con México y con las víctimas de la violencia, rechazó que se trate de un retrato a la ligera, que algunos han calificado de inverosímil e insensible.

"Nosotros hicimos una película desde el respeto y el amor, y eso de verdad me gustaría que lo supieran, creo que además le está dando una visibilidad a este tema que está trascendiendo las fronteras", dijo.

"Me toca muy cercanamente, yo nací aquí, crecí aquí, fui secuestrada hace unos 18 años y estoy aquí, no sé, porque algo me cuidó, pero me duele un poco que la gente esté tomando el tema desde este lugar y que estén violentando tanto", agregó entre lágrimas.

Paz señaló que casos como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa impactaron profundamente en Audiard.

"Por desgracia nosotros lo tenemos que ver todos los días en el metro, esas hojitas de personas desaparecidas que son una familia, no son una hoja o un número, y se han vuelto un paisaje y se vuelven normal", dijo.

"Emilia Pérez" debutará en cines mexicanos el 23 de enero. En Estados Unidos, ya estuvo en salas y actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Según datos del gobierno federal, en México hay más de 110,000 personas desaparecidas, la inmensa mayoría de ellas desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la guerra frontal contra los cárteles. Hay también unas 52,000 personas sin identificar en morgues y cementerios, y miles de restos calcinados repartidos en distintas procuradurías estatales.