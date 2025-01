El duro camino de Zoé Saldaña a su primera nominación al Óscar; figuras del cine local reaccionan

Zoé Saldaña nació para romper esquemas. Hija de inmigrantes dominicanos y nacida en Passaic, Nueva Jersey, Estados Unidos, su camino hacia la fama no fue fácil.

Hoy en día, Saldaña se ha convertido en una de las actrices más exitosas de Hollywood, con un currículum que incluye las películas más taquilleras de todos los tiempos, un Globo de Oro y, recientemente, su primera nominación al Premio Óscar.

La actriz alcanzó esta nominación por su destacada interpretación en Emilia Pérez, un narco-musical dirigido por Jacques Audiard, donde tuvo la oportunidad de bailar y cantar, pasiones que siempre la han acompañado. Pero su llegada a este punto no fue sencilla.

A los nueve años perdió a su padre en un trágico accidente automovilístico, y, poco después, ella y sus dos hermanas fueron enviadas a vivir con la familia de su padre en la República Dominicana, mientras su madre permaneció en Nueva York para asegurarles una educación de calidad. Zoé recuerda esa etapa como difícil, destacando la barrera del idioma y el acoso escolar: "No puedes hablar inglés, tienes que hablar en español. Y los niños te acosaban porque no te entendían", compartió.

El arte fue su salvación. Durante su estancia en la isla descubrió su pasión por la danza, formándose en la prestigiosa Academia Ecos Espacio de Danza. Su amor por el ballet la llevó, más tarde, a regresar a Nueva York, donde completó sus estudios y comenzó a actuar en el grupo de teatro "Faces", una organización dirigida a transmitir mensajes positivos a adolescentes.

En 1999, Zoé dio sus primeros pasos en la actuación con su participación en la serie Law & Order, pero fue en 2000 cuando alcanzó su primer papel protagónico en el cine, interpretando a Eva, una bailarina talentosa y testaruda, en Center Stage (Camino a la fama).

A partir de ahí, su carrera despegó rápidamente, destacándose en películas como Colombiana (2011) y la serie de TV Rosemary's Baby (2014).

Además de ser la única actriz en participar en cuatro de las seis películas más taquilleras de la historia -Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame, Avatar y Avengers: Infinity War-, Zoé sigue siendo un referente de talento, disciplina y perseverancia.

Un sueño cumplido

El pasado jueves, la Academia de Cine de Hollywood le otorgó su primera nominación al Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez.

En su reacción a la noticia, Zoé expresó: "Me siento verdaderamente honrada y agradecida por la nominación. Muchas gracias por considerarme para este premio".

La actriz celebró el logro con una publicación en Instagram, donde compartió una foto con sus hermanas, expresando su emoción: "Estoy encantada de estar entre compañer@s tan talentos@s. "Emilia Pérez" se hizo con amor. Gracias a la academia y sus miembros por reconocer nuestro trabajo. ¡¡¡Jacques!!!!! ¡BINGO!"

Zoé competirá por el galardón con Monica Barbaro (Un completo desconocido), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Isabella Rossellini (Cónclave), y la ganadora se dará a conocer en la gala del 2 de marzo en Los Ángeles.

Reacciones a la nominación

El triunfo de Zoé ha generado reacciones de orgullo y admiración dentro y fuera de la comunidad artística dominicana.

Para Marianna Vargas Gurilieva, directora de la Dirección General de Cine, el triunfo de la actriz resalta el creciente impacto de los artistas criollos en el cine internacional.

"La nominación al Óscar de Zoé Saldaña por su papel en Emilia Pérez es un testimonio del inmenso talento dominicano y de nuestra capacidad para destacar en las industrias más competitivas. Este logro histórico no solo honra su trayectoria, sino que también resalta el creciente impacto de nuestros artistas en el cine internacional. Desde la Dirección General de Cine (Dgcine), celebramos con orgullo este reconocimiento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando y promoviendo el talento nacional en todas sus formas", relata tras ser consultada por Diario Libre.

Waddys Jáquez, director de teatro musical, celebró su nominación, afirmando que "el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa".

Y agregó: "Feliz por Zoé Saldaña, Dagoberto Galán y toda la familia en Estados Unidos y las dos islas. Su triunfo no solo nos llena de alegría, sino también de esperanza. Ojalá que su trayectoria inspire a muchas niñas y niños a entender que todo es posible".

Así de feliz se mostró también el productor musical José Llano, quien a su capacidad de manejar un personaje completamente en español tan real y genuino, añade el valor con que Zoé realiza el timing de la canción, que en el teatro musical es súper importante. "Es una nominación muy merecida".

"Mis momentos favoritos en en esta película, definitivamente, son los números musicales que interpreta Zoé, sobre todo el de ella y el personaje principal en el restaurante. Me parece fantástico su nivel de baile con movimientos cortos, su interpretación, la expresión de su cara. Me encanta cómo maneja el director la iluminación y va oscureciendo o aclarando los momentos de importancia, según lo que quiera destacar", añade Llano.

José María Cabral, cineasta, destacó la disciplina y el esfuerzo de Zoé, subrayando que esta nominación debería tener un impacto positivo en la industria cinematográfica del país: "Cada paso que dio construyó su carrera de hoy. Zoé es un ejemplo de que el trabajo arduo sí vale la pena".

"Estoy muy orgulloso de que tanto una actriz dominicana como un personaje con raíces dominicanas haya recibido una nominación tan importante. Eso demuestra mucho talento y, sobre todo, es muy inspirador porque Zoé ha mostrado ser una persona muy disciplinada, que ha logrado muchas cosas a través de su esfuerzo, demostrando que muchas veces el trabajo arduo sí vale la pena. Así que, de mi parte, mucho orgullo y muchas felicitaciones. Esta nominación debería impactar positivamente. Zoé, también en sus inicios, participó en películas dominicanas", dijo Cabral tras ser consultado por Diario Libre.

Amaury Sánchez, productor de teatro musical, expresó su satisfacción por la nominación, destacando que el hecho de que se nomine a los musicales, como el de Emilia Pérez, ayuda a que estas producciones sean más valoradas tanto en Hollywood como en República Dominicana.

"Soy un abanderado de los musicales desde un principio. Primero te respondo que, para la República Dominicana, Zoé es una persona que queremos por sus raíces y origen dominicano. Para nosotros es un orgullo que esté nominada al Óscar, obviamente, que esté nominada por su participación en Emilia Pérez, que es un musical donde explota todas sus facetas", dijo el también director musical a Diario Libre.

"Para nosotros, en el teatro musical, sobre todo para mí, que fui uno de los pioneros desde el año 2000 en hacer los musicales en vivo en la República Dominicana, me llena de mucha satisfacción. Quiere decir que los musicales son valorados tanto en la industria cinematográfica grande de Hollywood como en nuestro país, que ahora mismo está progresando mucho con toda la afluencia de musicales que existen", añadió.

"Para mí es una gran satisfacción que Zoé haya sido nominada a los premios Óscar, porque eso significa que el esfuerzo grande que hicimos hace ya 24 años, de una manera u otra, aunque sea de manera oblicua, tiene la satisfacción del deber cumplido. Puesto que los musicales han logrado el cometido que nos propusimos: que un actor pueda actuar, cantar, bailar y desdoblarse en todas sus facetas sobre el escenario. Me siento muy feliz por eso, y esa es mi conclusión al respecto sobre las nominaciones de Zoé Saldaña, que independientemente de cualquier cosa, es un honor", finalizó Sánchez.

Por su parte, Milagros Germán, exministra de Cultura, compartió su alegría en redes sociales: "La disciplina, el talento y la pasión de Zoé Saldaña son una gran inspiración para la mujer dominicana que lucha por conquistar sus sueños. Celebro su nominación al Oscar, por su papel en Emilia Pérez. La excelencia y dedicación en su trabajo la han hecho brillar con luz propia. ¡Felicidades querida Zoe! ¡Que sigan los éxitos!".

Impacto cultural para el cine dominicano

Judith Rodríguez, actriz dominicana, no solo celebró la nominación, sino que también destacó el poderoso impacto que Zoé tiene en la representación del cine dominicano.

"Es un momento poderosísimo para el cine dominicano, porque Zoé es también dominicana, tiene sus raíces muy presentes siempre. En medio de las dificultades que atraviesa el cine en la República Dominicana, Zoé nos demuestra que sí, desde aquí nacen perlas, personas que lo logran, que trascienden".

En cuanto a Emilia Pérez, Judith compartió que uno de los momentos más poderosos de la película es precisamente cuando Zoé, en su papel de abogada, utiliza su voz y su cuerpo para transmitir la fuerza emocional de su personaje, capturando toda la política y la verdad oculta detrás de los personajes en la trama.

"Zoé Saldaña ya tiene varias, pero una de ellas es precisamente el número musical en que el coro dice 'hablan, esta gente habla', y están ella y Karla llevando la voz protagónica. Karla va a dar un discurso de su nueva fundación para ayudar a las familias con personas desaparecidas en México debido al narcotráfico y la violencia, y Zoé, con sus palabras, sus canciones, sus letras, todo lo que subyace en cada una de esas personas que están ahí presentes, muestra la política que viven en un mundo de mentira y falsedad. Entonces, es súper poderoso lo que hace Zoé con su cuerpo, su voz, sus expresiones gestuales, muy orgánico también y lleno de fuerza. Ese es un momento cumbre en la película para mí", añadió Judith Rodríguez.

"Realmente es un momento poderosísimo también para el cine dominicano, porque Zoé es también dominicana, tiene sus raíces muy presentes siempre, y es increíble que justo en medio de un momento de preocupación y dificultad como el que vive el cine en la República Dominicana, Zoé Saldaña esté logrando algo único ahora mismo y que nos deja claro que sí, realmente desde República Dominicana nacen perlas, personas que lo logran, que trascienden, y por eso vuelvo y repito, la palabra es inspiración y esperanza", añadió Rodríguez en entrevista para Diario Libre.

La nominación de Zoé Saldaña al Óscar se presenta no solo como un reconocimiento a su talento, sino también como un faro de inspiración para generaciones futuras, especialmente para aquellos que buscan abrirse camino en la industria del cine.