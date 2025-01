Karla Sofía Gascón: de actor de telenovelas a revolucionar Hollywood con su papel en Emilia Pérez

Karla Sofía Gascón ha hecho historia en el mundo del cine. Su rol de Emilia Pérez en la cinta del mismo nombre la hizo merecedora de una nominación al Óscar, convirtiéndose en la primera mujer transexual en obtener esta mención. Antes, había ganado la Palma de Oro en el prestigioso Festival de Cannes (junto a sus compañeras de set Selena Gómez y Zoé Saldaña) y cuenta con otras dos importantes nominaciones: la del Sindicato de Actores y la de los Globos de Oro.

Sin embargo, su vida está muy lejos de ser un cuento de hadas, por más que lo parezca. Ella ha tenido que lidiar con las críticas más acérrimas desde que decidió asumir su identidad y por su forma tan genuina de expresar sus puntos de vista y su ácido sentido de humor. Frontal, a veces radical, pero siempre sincera.

Antes, respondía al nombre de Carlos Gascón y lucía como él. De hecho, gozaba de un físico que respondía al prototipo de belleza masculina que le abrió las puertas de telenovelas en México, país al que llegó desde España.

En 2013 participó en Nosotros los Nobles. Siguió en series y telenovelas populares como El señor de los cielos, Llena de amor, Hasta el fin del mundo y el unitario Como dice el dicho. Luego, de estas participaciones, salió de las pantallas y a su regreso sorprendió a los medios, revelando que estaba en un proceso de autodescubrimiento como mujer.

Esta decisión sorprendió a más de uno, incluyendo a su esposa e hija, que al principio no entendían lo que estaba pasando con su ser querido. La transición de género de Karla Sofía no solo implicó un cambio físico, sino también un profundo proceso de autodescubrimiento y aceptación que estuvo marcado por momentos de incertidumbre y dolor.

La intérprete confesó que durante su transición de género enfrentó pensamientos suicidas, un momento que describió como uno de los más oscuros de su vida. Este proceso, que marcó un antes y un después en su identidad como mujer trans, estuvo acompañado de una serie de desafíos emocionales y personales que la llevaron a cuestionar si deseaba continuar viviendo.

"Cuando terminé de hacer la transición, yo no sabía qué iba a ser de mí ni qué iba a pasar conmigo o si iba a volver a actuar" Karla Sofía Gascón Actriz nominada al Óscar “

La actriz explicó que este dolor no solo provenía de los cambios internos y externos propios del proceso, sino también de la separación de su esposa, un evento que intensificó su sensación de soledad y desesperación.

"Hubo casi un momento en que era mejor quitarse del medio porque el sufrimiento era inaguantable y sabía que iba a venir más sufrimiento, que probablemente no iba a aguantar. Es un sufrimiento interno. Estaba en ese periodo en el que había decidido hacer algo que los demás a mi alrededor no querían que hiciera o tenían miedo de que hiciera porque no sabían cómo les iba a afectar en sus vidas y en su relación conmigo", expresó la actriz nominada al Globo de Oro en una entrevista reciente.

Encontrando la salida: la escritura como refugio

A pesar de este oscuro momento de su vida, Karla Sofía logró encontrar una salida a través de la escritura, una actividad que se convirtió en su refugio y le permitió canalizar sus emociones. Este proceso creativo dio lugar a dos libros: El fénix que llevas dentro y Karsia, obras en las que plasmó parte de su historia personal y su lucha por la aceptación y el amor propio.

Gascón se presentó públicamente como mujer trans en 2016. Ya con su nueva identidad de género como mujer trans, comenzó a usar el nombre de Karla Sofía y actuar como ella en sus próximos proyectos. Participó en la serie Rebelde (2022) y concursó en MasterChef Celebrity México (2022).

La actriz destacó que, tras superar la tormenta emocional, pudo reconectar con valores fundamentales como el amor, la empatía y el cariño hacia los demás.

El apoyo de su familia, un pilar fundamental

Uno de los factores clave que ayudaron a Karla Sofía a superar este difícil episodio fue el apoyo incondicional de su familia. En particular, su relación con Marisa Gutiérrez, quien además de ser su esposa, es la madre de su hija Victoria. Marisa ha estado presente en la vida de Karla Sofía desde antes de que esta descubriera su verdadera identidad, y su acompañamiento ha sido esencial para que la actriz pudiera enfrentar los desafíos de su transición.

Actualmente, Karla Sofía vive una etapa de estabilidad y tranquilidad junto a su familia, un entorno que le ha permitido enfocarse en su carrera y en sus proyectos personales.

Defensora de su rol de género

Ha sido activa en la defensa de los derechos de las personas trans, y ha denunciado habitualmente la violencia a la que se ven sometidas, como hizo en su discurso de aceptación del galardón a Mejor Actriz en Cannes. Por su activismo, ha recibido el Premio Arcoíris del Ministerio de Igualdad de España a la visibilidad LGBTI en el mundo del cine, y el Premio Trailblazer de Elle.

En 2024 interpuso una denuncia contra la líder de la extrema derecha francesa Marion Maréchal por un comentario tránsfobo, afirmando que, de resolverse con una sanción económica, cedería el dinero a asociaciones por la lucha de derechos LGTB+.

"Mi sueño es normalizar que todas las personas somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Creo que debemos dejar el miedo atrás; de ver a los demás diferentes como una amenaza o como algo que nos estorba en nuestras vidas", dijo Gascón.

Su rol en Emilia Pérez

"Cuando terminé de hacer la transición, yo no sabía qué iba a ser de mí ni qué iba a pasar conmigo o si iba a volver a actuar", declaró a The New York Times el año pasado. Aun así, cuando Audiard estaba eligiendo el reparto de Emilia Pérez, quedó tan enganchado con la presencia de Gascón que modificó el papel para adaptarlo a ella. "En cuanto la vi, supe que eso era lo que buscaba", dijo.

Aunque el plan era que un actor cisgénero interpretara al rudo narcotraficante de dientes de oro antes de la transición, Gascón luchó por aparecer también en esas escenas. "Egocéntricamente me da mucha rabia que no sepa la gente que soy yo también", declaró al Times, "pero como actriz también me siento muy orgullosa".

La película Emilia Pérez mezcla thriller , drama y musical.

, y musical. La historia sigue a "Rita" (Zoé Saldaña), una abogada brillante que enfrenta un dilema moral al recibir una propuesta inusual: ayudar a un capo del narcotráfico (interpretado por Karla Sofía Gascón ) a simular su muerte y cumplir su sueño de vivir como mujer.

