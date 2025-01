Filtran audio que Justin Baldoni habría enviado a Blake Lively pidiendo perdón

La polémica sigue entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni luego de la película "It Ends with Us".

El medio especializado en celebridades Daily Mail filtró un presunto audio del actor pidiéndole disculpas a la pareja de Ryan Reynolds. En la nota de voz, Baldoni asegura que cuando comete errores, sabe reconocerlos y pedir perdón.

"Lamento haberte hecho sentir así, debes haberte sentido terrible", dijo el actor y productor.

Este audio tiene una duración aproximada de siete minutos y es con motivo de un cambio en una de las escenas centrales de la película que filmaron juntos. Por lo que, aparentemente, sucedió antes de la controversia en la que cada uno interpuso una demanda.

El audio sirve como respuesta a los mensajes que Lively envió en 2023 que se incluyen en la demanda (2025) por 400 mil dólares presentada en contra de la también modelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/blake-lively.jpg La actriz Blake Lively.

"Quiero comenzar con una disculpa", menciona Justin Baldoni en el audio. "Al leer la segunda parte de tu mensaje, se me hundió el corazón. Lo siento mucho. Sin duda no estuve a la altura y tú trabajaste muy duro para lograrlo. La forma en que te expresaste y cómo te hizo sentir, solo quería darte las gracias por compartirlo contigo".

"Lo siento mucho. Metí la pata, es un error de mi parte. Una cosa que debes saber sobre mí es que lo admito y me disculpo cuando fallo. Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con muchos defectos, como puede atestiguar mi esposa", continuó.

Este mensaje fue enviado por el actor luego del cambio de la escena en la que están en la azotea, misma que se reescribió por Blake Lively, Ryan Reynolds y Taylor Swift en conjunto.

La demanda

Las celebridades comenzaron el 2025 en los tribunales. El actor y director de "It Ends With Us", Justin Baldoni, demandó a su coprotagonista Blake Lively y al esposo de ella, el actor de "Deadpool", Ryan Reynolds, por difamación y extorsión.

La demanda presentada en el tribunal federal de Nueva York por Baldoni y la productora Wayfarer Studios busca al menos 400 millones de dólares por daños que incluyen ingresos futuros perdidos.

En su demanda presentada el jueves Baldoni alega que Lively y Reynolds secuestraron la producción y la promoción de "It Ends With Us" ("Romper el círculo") y manipularon a los medios para difamar a Baldoni y a otros en la producción con falsas acusaciones de acoso sexual y de otra índole.

La demanda llega después de que Lively presentara su propia demanda contra Baldoni y otros vinculados con la película, alegando que se vengaron de ella por hablar sobre su trato en el plató. Sus abogados calificaron a la demanda de Baldoni como "otro capítulo en el manual del abusador".

" It Ends With Us ", basada la popular novela de Colleen Hoover de 2016, se estrenó en agosto y superó las expectativas de taquilla con un debut de 50 millones de dólares.

", basada la popular novela de Colleen Hoover de 2016, se estrenó en agosto y superó las expectativas de taquilla con un debut de 50 millones de dólares. Comienza como un drama romántico estándar antes de tomar un giro oscuro hacia la violencia doméstica. Las repercusiones posteriores han causado grandes olas en Hollywood y han llevado a discusiones sobre el trato a las actrices tanto en los sets como en los medios.