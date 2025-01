Director de "Emilia Pérez" causa indignación por sus declaraciones sobre el idioma español

La película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, continúa siendo el centro de la controversia debido a las recientes declaraciones del cineasta, las cuales han generado un fuerte rechazo en redes sociales.

Durante una entrevista en Francia, Audiard comentó sobre el idioma español, diciendo: "El español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes". Estas palabras provocaron una ola de indignación entre los usuarios de plataformas digitales, especialmente en México, donde la película ha sido recibida con críticas negativas.

Se desconoce la real intención de la frase expresada por el director, pues solo es un corte y el resto de la entrevista no fue compartido.

A pesar de los señalamientos en contra que han rodeado el proyecto, la cinta ha logrado posicionarse como una de las favoritas de la temporada de premios, pero no sin generar fuertes críticas hacia el director y el elenco, a quienes se les acusa de falta de empatía y preparación para abordar la temática.

"Emilia Pérez":

Porque su director, Jacques Audiard, aseguró lo siguiente en un entrevista en Francia: ´El español es un lenguaje de paises modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes.´ pic.twitter.com/nkjBPGAhkF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 29, 2025

Audiard se disculpa con el público mexicano

Tras el revuelo causado por sus comentarios, Jacques Audiard ofreció una entrevista en la que intentó aclarar sus palabras y disculparse con la audiencia mexicana. En su declaración, el director señaló que Emilia Pérez no busca ser una representación realista de la realidad mexicana y que su objetivo nunca fue ofender a la población.

"La ópera no es realista, pero sé que hay cosas escandalosas en Emilia. A los mexicanos les pido perdón. El cine no aporta respuestas, el cine aporta preguntas. Tal vez las preguntas que Emilia aporta no son las correctas, pero me parecen interesantes", comentó Audiard.

El director también abordó su enfoque cinematográfico, explicando su preferencia por crear narrativas más simbólicas que realistas. "Si tengo que elegir entre la verdad y la leyenda, prefiero la leyenda", concluyó.

Las disculpas de Audiard no han logrado calmar la controversia en torno a la película , que sigue siendo objeto de debate en festivales y premiaciones.

no han logrado calmar la en torno a la , que sigue siendo objeto de debate en festivales y premiaciones. Mientras tanto, la controversia sobre la película parece lejos de terminar, con la comunidad en línea exigiendo una mayor reflexión sobre la representación cultural en el cine.

Datos sobre el español En el mundo hay cerca de 496 millones de personas que hablan español de forma nativa, siendo en esta modalidad la segunda lengua más hablada del mundo tras el Chino mandarín, según el informe El español: una lengua viva que publica cada año el Instituto Cervantes, publicado en el 2022. La organización estima que el número de hispanohablantes crecerá en las próximas cinco décadas hasta alcanzar los 726 millones en 2068. La cantidad de personas que habla español es superior al de los hablantes nativos de inglés y francés.