El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) abrió formalmente su 17ª edición con la proyección de la película "La luz que imaginamos" de la directora Payal Kapadia, coproducción de India, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.

Desde el 31 de enero al 6 de febrero, y con alianza entre Funglode y Caribbean Cinemas, se proyectarán en el festival 122 películas, 92 largometrajes y animaciones y 30 cortometrajes.

El acto de apertura, celebrado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a toda capacidad, fue conducido por Omar de la Cruz, director del festival y la exdirectora de la Dirección General de Cine (dgcine), Yvette Marichal y contó con la presencia del embajador de la India, Ramu Abbagani y el expresidente de la república y presidente de Funglode, Leonel Fernández.

Merecidos reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/19d1b0cc-fe7e-4812-a655-84216d3eead7.jpg María Virgen Gómez y su hijo reciben un homenaje póstumo al cineasta Rubén Abud. (KENDRY RIVERA)

La noche sirvió para reconocer, en los 17 años del festival y los 25 de Funglode, la labor de profesionales comprometidos con el arte y la cultura. Obtuvo un reconocimiento póstumo Rubén Abud por su trabajo y apoyo sostenido a la industria del cine. Lo recibió su viuda, la periodista María Virgen Gómez y su hijo.

"Rubén partió hacia los brazos del señor hace cuatro meses y lo recordamos llenos de amor y de gratitud y recordando que fue un defensor acérrimo de la ley de cine y también un promotor de la educación cinematográfica", expresó Gómez ante el aplauso del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/46dac98e-66d6-4c23-b99a-64bcec27e2d6.jpg La actriz Emily Tosta durante el reconocimiento.

Posteriormente fue exaltado el destacado periodista, escritor y crítico de cine Luis Beiro Álvarez y le dedicó la distinción a Funglode por su aniversario 25 y a la República Dominicana "que me ha permitido hacer todo lo que siempre soñé".

Recibieron sus reconocimientos el productor Fernando Santos, el actor Rubén Cortada, el actor y director Manny Pérez y la actriz Emily Tosta. Por separado, cada uno llamó, especialmente a la juventud, a seguir apostando a la ley de cine y continuar haciendo brillar el cine dominicano ante el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/830ce426-23f1-40da-95a9-1c242c85b1cb.jpg El productor Fernando Santos y el actor Manny Pérez. (KENDRY RIVERA)

El FCGSD otorgó también un reconocimiento por su trayectoria a Adriana Paz, la cual es la primera actriz mexicana premiada en Cannes con la Palma de Oro a la Mejor Interpretación Femenina, galardón que fue otorgado compartido con Zoe Saldaña, Karla Sofia Gascón y Selena Gómez por sus actuaciones en "Emilia Pérez".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/5033dcc1-2519-4012-be18-8e6c6f2bdd32.jpg Omar de la Cruz e Yvette Marichal. (KENDRY RIVERA)

Finalmente, el empresario Manuel Corripio fue sorprendido con el reconocimiento Francisco Palau honrando su liderazgo visionario y contribuciones vitales al crecimiento de la industria cinematográfica, el arte y la cultura en RD y fuera de ella.

En su discurso de aceptación, recordó su visión de apoyar el cine desde antes de que existiera la ley con éxitos de taquilla como "Perico ripiao", "La maldición del padre Cardona" o "Andrea".

"Me llena de satisfacción de haber podido contribuir al desarrollado de la industria, la que con el expresidente Leonel Fernández, se hizo grande en cantidad, calidad y relevancia", expresó emocionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/94cff8d2-b68e-4df7-8a48-a46790512859.jpg El expresidente Leonel Fernández y el empresario Manuel Corripio durante el acto de apertura. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Previo a los reconocimientos y antes de pasar con la proyección inaugural "La luz que imaginamos", el público disfrutó de un segmento musical a cargo de Fefita la Grande, Aramis Camilo, Didí Hernández, Genesis, entre otros, quienes pusieron en alto nuestro merengue con excelentes interpretaciones.

Películas

La película dominicana "Olivia y las Nubes" del director Tomas Pichardo, que ha tenido una importante trayectoria en festivales de cine internacionales durante el año 2024 ha sido elegida como la película de clausura y a la vez formará parte de la selección de la nueva sección de animación..

Otra de las novedades a partir de esta edición es la creación de dos nuevas secciones de Óperas Primas fuera de concurso, que constituyen una importante representación del talento de nuevas voces del séptimo arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/31/e2c4a45e-d366-401c-a9d7-e61b27dbf254.jpg Ana López, Omar de la Cruz y Zumaya Cordero. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Estas son la Sección "Vanguardias" compuesta por doce Óperas Primas Internacionales de países tan variados como Singapur, Grecia, Turquía, Suiza, Rusia, Irán, Noruega, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Lituania. También la nueva sección "Perspectivas" tendrá representación de películas de países Iberoamericanos, como México, Perú, España, Argentina, Uruguay, Colombia y Panamá.

Estas nuevas secciones se inscriben dentro del compromiso del Festival de contribuir a la difusión de directores noveles como festival reconocido por la FIAPF con especialización en Óperas Primas.

Cintas de festivales internacionales

La programación de este año cuenta con películas premiadas y participantes en los principales Festivales internacionales de categoría "A", entre ellas "Dahomey" de Mati Diop, ganadora del Oso de Oro en la pasada edición de la Berlinale, junto a otros títulos de Sección Oficial a Concurso.

Otras son la iraní "Mi postre favorito", de Marian Moghadam y Behetash Sanaeeha, la cinta danesa "Condenados" (Sons) del nominado al Oscar Gustav Mollet y la costarricense "Memorias de un cuerpo que arde" de Antonella Sudasassi, galardonada en la Sección Panorama, entre otros.

Del Festival de Cannes, estarán en programa "La Luz que imaginamos", Gran Premio del Jurado, "Bird´ de Reino Unido de la directora Andrea Arnold, "Grand Tour" de Miguel Gomes de Portugal, ganadora del premio al Mejor Director, "La chica de la Aguja" del director danés Magnus Von Horn, nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar y "The Old Oak" de Ken Loach, dos veces ganador de la Palma de Oro

También estarán presentes "Toxic" de Saule Vilavite, ganadora del Leopardo de Oro a la Mejor Película del Festival de Locarno y la austriaca "Moon" de Kurdwin Ayub, reconocida con una Mención especial en el mismo festival.

Cine dominicano

En competencia estará además de "Olivia y las nubes" en Ópera Prima Animación – Carlos Cabral, "Sugar Island" de Joanne Gómez Terrero y Pérez Rodríguez" de Humberto Tavarez, compitiendo en la categoría de Ópera Prima Ficción – Jimmy Sierra y "Kongo pa Kacimiro" de Bonayel Mota en la categoría de Ópera Prima Documental- Fernando Báez.

Igualmente, se exhibirá "Au revoir" de Ronni Castillo, un drama sobre la identidad y la infidelidad ambientado en Bretaña, "La güira y la tambora" de Adrian Pucheu, "La Grande" de Tito Rodríguez, biografía de la artista popular Fefita la Grande y "Madre: a dos centímetros de ti", una historia de perdón, amor y redención dirigida por Desirée Diaz Silva y "Tiguere" un drama adolescente de José María Cabral.

Otros títulos destacados son: "Donde floreció una devoción" de Elsa Turrull, "Ercilia Pepin, producida por Euri Cabral, "Jimmy va al Trópico" dirigida por Jimmy Jean Louis, "Leo Susana" de Joan Espino, "Nuestra Tierra" de Ronny Sosa, y "Rock del Caribe" de Eddy Coradin.

También estarán las co-producciones "Zafari" de la galardonada directora Mariana Rondón, hecha con la participación de Venezuela, Perú, México, Francia, Brasil, Chile y República Dominicana y "Tabula Rasa" de Juanfer Andrés y Esteban Roel, rodada en República Dominicana en coproducción con España. También fue rodada parcialmente en Dominicana "Kanaval" de Henri Pardo, sobre una niño haitiano que emigra a Canadá.

SECCIONES DE COMPETENCIA

El festival de Cine Global de Santo Domingo está acreditado por la FIAPF con especialidad en Óperas Primas. Las secciones en competencia son las siguientes:

Opera Prima Ficción "Jimmy Sierra"

Compiten en esta sección: "Por donde pasa el silencio" de Sandra Romero (España), "La suprema" de Felipe Holguín Caro (Colombia), "Los Tonos mayores" de Ingrid Pokropek (Argentina), "Manas" de Marianna Brennand (Brasil), "Pérez Rodríguez" de Humberto Tavarez (República Dominicana), "Querido Trópico" de Ana Endara (Panamá), "Rita" de Paz Vega (España y "Sugar Island" de Joanne Gómez Terrero (República Dominicana-España)

Opera Prima Documental "Fernando Báez"

Forman la selección: "Isla Dawson, un canto en la adversidad" de Pablo Guzman (Chile), "Isla Familia" de Abraham Jimenez Enoa y Claudia Calvino (Cuba), "Kongo pa Kacimiro" de Bonayel Mota (Republica Dominicana), "La Fugida" de Josep Morell y Guillem Sánchez (España), "Tongo Saa" de Nelson Makengo (República del Congo), "Los sueños de Pepe, movimiento 2052" de Pablo Trogo (Uruguay), "Mora is here" de Khalid Zairi (Marruecos) y "Ouro negro" de Takashi Sugimoto (Portugal.

Opera Prima de Animación "Carlos Cabral"

Compuesta por "El sueño de Clarice" de Fernando Gutiérrez y Guti Bicalcho (Brasil), "El sueño de la Sultana," de Isabel Herguera (España), "Flavors of Iraq" de Leonard Cohen (Francia), "Mariposas Negras" de David Baute (España), "Olivia y las nubes" de Tomas Pichardo (República Dominicana).

Corto Global de Ficción y / o Documemtal

La componen "A summer´s end poem" (China) de Cam Zhao Lam, "Tango Fiesta" (Croacia) de Dinko Bozanic, "Inmarchitables" (Chile) de David de Luca, "Marea negra" (Canadá) de Chantal Caron, "Ojala pudiera decir la verdad" (Perú) de Augusto Mendivil, "Sincopat" (Espana) de Pol Diggler, "And that´s for this christmas" (Bulgaria) de Peter Vulchev.

"Kiitan´s Transit" (Nigeria) de Fiyin Gambo, "Abla" (Jordania) de Said Najmi, "21 weeks latert" (Irán) de Nasrin Mohammadpiur "Matar a un hombre" (Cuba) de Orlando Mora Cabrera, "Even Tide" (Suiza) de Francesco Clerici.

Corto Global de Animación

Compuesta por "I haven´t told my garden yet" de Diek Grobler (Paises Bajos), "Lina" de: Margarita Madera (Portugal), "M. L´esperance" de Chantale Boulianne (Canadá), "Para" de Angela Romero (Perú), "40 grados a la sombra" de Eduardo Elli (Argentina.), "The silent route" de Merve Cirisoglu (Reino Unido), "On weary wings go by" de Anu Laura Tuttelberg (Estonia) "The boy cheated death" de Pipou Phuong Nguyen (Francia), "As if it could" de Ada Guvenir (Belgica) y "Gravity" de Robotina (Italia).

Opera Prima cortometraje "Claudio Chea"

Participan "Amanecer" de Martina Saez Savi (España), "Ya Hanoui" de Lyna Tadount (Francia), "Patrimonio" de Aitor Aibo (España), "Bad," de Moeinoddin Jalali (Iran), "Auxilio" de Alvaro Hurtado Fuentes (España), "Disonancia" de Ernesto Grimaldi, (España), "No me creas" de Gema Fritschi Ruiz (España), "Adorable puente" de Juan Bruno Demichelis (Argentina).