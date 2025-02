Kidnapping Inc.: película haitiana que busca cautivar en el Festival de Cine Global de Santo Domingo

Portada de la película Kidnapping Inc que se prensentará en el Festival de Cine Global de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La película Kidnapping Inc., coescrita y dirigida por Bruno Mourral, será presentada este domingo a las nueve de la noche en el Festival de Cine Global de Santo Domingo (Fcgsd), organizado por la Fundación Global Democrática y Desarrollo (Funglode).

Esta obra de suspenso y comedia criminal, producida en 2024, se encuentra en la sección del festival "Miradas Hispanas".

La trama de Kidnapping, Inc. sigue a Doc (Jasmuel Andri) y Zoe (Rolaphton Mercure), dos secuestradores que, accidentalmente, matan al hijo de un influyente candidato presidencial en Haití, lo que desencadena una serie de eventos caóticos.

Mientras la esposa del hombre secuestrado, Audrey (Anabel López), recurre a su amante Eddy (Marcus Boereau) para entregar el rescate, Doc y Zoe secuestran a un hombre idéntico al hijo de su víctima, así como a su esposa embarazada (Gessica Généus), quien está decidida a llegar a Florida para dar a luz.

El género de la película es una combinación de comedia negra y thriller político. La película tiene una duración de 107 minutos y fue coproducida por Francia, Canadá y Haití. El idioma principal es criollo haitiano y francés.

La décima séptima edición del Festival tiene lugar en Westpark (Silver Sun Gallery) y comenzó el viernes 31 de enero, extendiéndose hasta el 6 de febrero.

Marcos Boereau sobre la película

Marcos Boereau, uno de los actores principales de la película, quien también es cantante y empresario, compartió su entusiasmo por estar presente en el Festival, al resaltar la importancia de representar al cine haitiano en un evento internacional.

Para Boereau, la película es un medio para dar a conocer Haití a través del arte y mostrar la realidad del país, a pesar de los retos que enfrenta, como la inseguridad.

En una entrevista para Diario Libre, mencionó que la producción fue un proyecto que tomó 10 años en ser concretado con el equipo de producción y que tiene un presupuesto de 2.5 millones de dólares, "el más alto en la historia del cine haitiano".

Además, destacó que los actores de reparto son figuras legendarias en la industria cinematográfica de Haití, lo que eleva aún más la calidad del filme.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/01022025---entrevista-a-actor---matias-boncosky04.jpg Marcos Boereau, uno de los actores principales de la película. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Sobre el impacto de la película en Santo Domingo, Boereau expresó que la producción tendrá una buena aceptación, ya que se trata de una comedia trágica. Espera que el público disfrute de los momentos de humor y se conecte con los temas profundos que la película aborda.

Además, recalcó que Kidnapping, Inc. es vista como una de las mejores producciones haitianas debido a su historia, presupuesto y elenco.

El personaje Boereau y su experiencia personal

Boereau también habló sobre su rol en la película como Eddy, el amante de Audrey (Anabel López). Explicó que el personaje fue particularmente desafiante para él debido a su experiencia personal, ya que fue secuestrado en Haití cuando tenía 17 años junto a su familia.

Aunque en la cinta no interpretó a la víctima, sino al villano, consideró que, de todos modos, le ayudó a sanar y entender la compleja realidad detrás de los secuestros, "porque a veces no todos lo hacen por maldad. Hay quienes lo hacen por necesidad, tal vez porque no tienen educación y terminan, obviamente, secuestrando o robando".

Proyectos futuros

En cuanto a sus proyectos futuros, Boereau mencionó que Kidnapping, Inc. es su segundo proyecto importante como actor, después de un rol más pequeño en su debut.

Además, mencionó que antes de llegar a la industria cinematográfica occidental, trabajó en China, lo que le permitió explorar nuevas oportunidades en la industria del cine.

Sobre Marcus Boereau Es oriundo de Puerto Príncipe, Haití, es un actor, cantante y empresario que domina ocho idiomas. Mientras estudiaba en Asia, Boereau hizo su debut en la famosa competencia de canto de Taiwan "Super Idol" convirtiéndose en el primer finalista no asiático en los 15 años de historia del programa. Vivió más de 12 años en Asia donde se destacó como personalidad de la televisión, acumulando más 50 millones de vistas en medios asiáticos y participando en telenovelas y reality shows. En 2017, Boereau debutó en la película "Kafou" del cineasta haitiano Bruno Mourral y luego participó en su producción más reciente, "Kidnapping Inc." que se estrenó en Sundance 2024 y obtuvo premios en festivales como Fantasia y Montreal Black Film Fest.