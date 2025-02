Karla Sofía Gascón habla de Selena Gómez y pide disculpas por mensajes controversiales

La actriz trans española Karla Sofía Gascón, nominada a un Óscar por la película "Emilia Pérez", se mantiene en el ojo del huracán por diversos mensajes y reflexiones escritas hace varios atrás en Twitter (X).

La intérprete, en una entrevista con CNN en Español, se mostró vulnerable casi a las lágrimas y pidió disculpas a quienes se hayan ofendido por sus declaraciones.

Gascón dijo que su esposa e hija han estado llorando por la serie de ataques que ha sufrido.

"Que me están masacrando como me están masacrando... Lo que me está dando lástima es que después de una interpretación que creo que ha sido maravillosa, que he dejado tres o cuatro años de mi vida en esta película trabajando como loca; esté en esta situación dando unas explicaciones de algo que yo no soy, diciéndole al mundo que todo lo que están haciendo ya no es ni siquiera que gane, es que no este ahí (nominada)", deploró.

Sobre renunciar a su nominación como Mejor actriz en los Oscar, expresó: "Yo no puedo renunciar a una nominación porque yo lo he hecho es un trabajo actoral".

Agregó: Yo no he cometido ningún crimen, no le hecho nada a nadie, no soy racista ni soy nada de lo que la gente está diciendo".

Habla de Selena Gómez

Zoe Saldaña, Adriana Paz, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez.

Precisamente en Twitter (X) se viralizó un comentario que ha ría escrito sobre su compañera de reparto, la actriz y cantante Selena Gómez.

"Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa", supuestamente tuiteó.

En entrevista con CNN en español, negó escrito y señaló que hasta le envio a Selena el tuit y está le respondió en su apoyo:

"Sabes que estoy contigo al 200%".

Dejó claro que las personas cercanas conocen cómo es y sus sentimientos.

Tras el escándalo de que se volvieran virales tuits viejos Karla Sofía cerró su cuenta de la red social X, a petición de su familia, y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo.

"Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señala Gascón (Alcobendas, Madrid, 1972) en un comunicado remitido a EFE tras la polémica suscitada por unos tuits publicados hace años.

La actriz, la segunda española nominada a un Óscar después de Penélope Cruz y la primera trans, recuerda que tiene una hija "maravillosa" que proteger, a la que ama "con locura" y que le apoya en todo.

"Siempre he utilizado mis redes sociales a modo de diario, reflexiones o notas, para más tarde crear historias o personajes, no como algo que fuera a ser escudriñando hasta el último de sus 140 caracteres, ya que a veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo", explica.

"Campaña de odio"

La artista, que estuvo nominada también a los Globos de Oro, afirma que ha defendido a "todas y cada una de las minorías de este mundo y apoyado cualquier evento contra el racismo, la libertad de religión o la homofobia, de la misma manera que he criticado la hipocresía que subyace dentro de las mismas, porque con la primera que soy autocrítica es conmigo misma".

Asegura además que jamás le escucharán apoyar una guerra, una injusticia, el extremismo o aplaudir a nadie que oprima a otros seres humanos.

Gascón dijo que ha llegado donde está gracias a su esfuerzo y trabajo, "sin robar o hacer mal a nadie" y que solo intenta que la dejen vivir en paz, amor y respeto.

"Está claro que hay algo muy oscuro detrás", denuncia, pero advierte: "Cuanto más intenten hundirme más fuerte me va a hacer. Más grande será la victoria".

Los tuits publicados vienen a engrosar una serie de polémicas, algunas surgidas de declaraciones de la actriz sobre supuestas campañas para desacreditarla en la carrera por la estatuilla.