Karla Sofía Gascón, de vivir en el paraíso a bajar al infierno tras su nominación al Óscar

Karla Sofía Gascón siempre se ha definido como una persona que dice y hace lo que quiere, sin importar que su forma de expresarse sea asumida como políticamente incorrecta.

Esta forma frontal de asumir los retos, que tanto impresionó al director francés Jacques Audiard, al punto de seleccionarla para una de sus películas más importantes de los últimos años, terminó por jugarle en contra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/04/cpn-audiard--1.jpg Karla Sofía Gascón junto al director francés Jacques Audiard, en el Festival de Cine de Cannes. (AP)

"Karla Sofía es una de las mejores actrices que he conocido. Creo que su vida es compleja y eso la ha convertido en una actriz muy grande. No sé si hubiera sido tan talentosa con una vida más fácil, pero en cuanto empezamos a colaborar me di cuenta de que estaba trabajando con una actriz realmente increíble. A mí me conmueve", reveló el director sobre la intérprete en una entrevista.

La actriz pasó de rozar el paraíso con el personaje más importante de su vida a vivir un infierno por sus expresiones fuera del set.

Nominada a los premios más importantes de la industria, entre ellos los Globos de Oro y el Óscar; ganadora de la palma de oro del Festival de Cannes y considerada como un referente para su comunidad, la historia que parecía de redención, como la de su personaje, dio un giro de 180 grados.

"Para mí ha sido muy, muy complicado, retirar toda esa oscuridad que llevaba el personaje dentro. Tuve que meterme en su piel muy profundamente y en esos casos corres el peligro de quedarte atrapada en algo que no eres tú", señaló Gascón en una entrevista.

Una oscuridad que, al parecer, perseguía a la actriz desde antes de su transición.

Atrapada por el pasado

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/04/efe-sashenka-gutierrez-archivo.jpg La actriz española Karla Sofía Gascón. (EFE)

Hace unos días, salieron a la luz una serie de mensajes considerados ofensivos, racistas y homófobos publicados por Karla Sofía Gascón en el pasado, que ponen sobre la cuerda floja la meteórica carrera de la actriz española en plena lucha por el Óscar, como colofón de un tira y afloja de aplausos y críticas que ha despertado el narcomusical Emilia Pérez.

La intérprete, en una entrevista con CNN en español, se mostró vulnerable casi a las lágrimas y pidió disculpas a quienes se hayan ofendido por sus declaraciones.

Gascón dijo que su esposa e hija han estado llorando por la serie de ataques que ha sufrido.

"Me están masacrando, ¡cómo me están masacrando! Lo que me está dando lástima es que después de una interpretación que creo que ha sido maravillosa, que he dejado tres o cuatro años de mi vida en esta película trabajando como loca; esté en esta situación dando unas explicaciones de algo que yo no soy, diciéndole al mundo que todo lo que están haciendo ya no es ni siquiera que gane, es que no esté ahí (nominada)", deploró.

Tras el escándalo de que se volvieran virales tuits viejos, Karla Sofía cerró su cuenta de la red social X, a petición de su familia, y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo.

"Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señala Gascón (Alcobendas, Madrid, 1972) en un comunicado remitido a Efe tras la polémica suscitada por unos tuits publicados hace años.

La actriz, la segunda española nominada a un Óscar después de Penélope Cruz y la primera trans, recuerda que tiene una hija "maravillosa" que proteger, a la que ama "con locura" y que le apoya en todo.

"Siempre he utilizado mis redes sociales a modo de diario, reflexiones o notas, para más tarde crear historias o personajes, no como algo que fuera a ser escudriñado hasta el último de sus 140 caracteres, ya que a veces ni yo misma soy consciente de haber escrito algo negativo", explica.

Una disculpa no será suficiente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/04/en-cannes.jpg Karla Sofía Gascón junto al director francés Jacques Audiard y las actrices Zoé Saldaña y Selena Gómez, en el Festival de Cine de Cannes. (AP)

Su compañera de reparto y nominada a mejor actriz de reparto, Zoé Saldaña, se mostró el pasado viernes entristecida por la revelación de estos mensajes.

"No lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo", afirmó durante su intervención en un evento en Londres, según recoge The Hollywood Reporter.

"Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que forman parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género", agregó.

Gascón reaccionó a lo expresado por su compañera, sin embargo, con sus palabras generó más polémicas.

"Ni Selena ni Zoé (Saldaña) pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida o que alguien pueda pensar que soy racista o he dicho algo contra los derechos humanos, es obvio. Les he explicado, todo mi equipo sabe la persona que soy", dijo.

"Ella me conoce perfectamente, si hubiera sido racista no habría trabajado con ella, primero", agregó, refiriéndose a Saldaña.

Adiós a Hollywood

Netflix anunció que la actriz no participará en las actividades promocionales de la temporada de premios en Estados Unidos.

Gascón, quien reside en España, había planeado viajar a Los Ángeles para asistir a una serie de eventos clave en la carrera por el Óscar, pero finalmente no atenderá estos compromisos, en medio de la polémica tras sus polémicos comentarios descubiertos en redes.

Gascón tenía una agenda repleta de compromisos que incluían su presencia junto al director y guionista Jacques Audiard y sus coprotagonistas, Selena Gómez y Zoé Saldaña.

Entre las actividades destacadas se encontraba el almuerzo de los Premios del Instituto Americano de Cine (AFI, por sus siglas en inglés), programado para el jueves 6 de febrero en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills.

Este evento reúne a los equipos de las 10 mejores películas y series del año, ofreciendo una valiosa plataforma de interacción para los principales nombres de Hollywood.

El itinerario de Gascón también contemplaba su participación en los Critics' Choice Awards, que se celebrarán el viernes 7 de febrero en Santa Mónica.

Así, una carrera exitosa se ve amenazada por la falta de inteligencia emocional de una actriz que no midió el impacto de sus palabras.

Algunos de sus mensajes "Realmente creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quiénes consideran que la policía es asesina. Todos errados", afirma en tuit.

"Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España... todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam", escribe Gascón, quien de momento no se ha manifestado abiertamente sobre esta nueva polémica.

"El mayor atraso de derechos está en el islamismo". "Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe... y un cordero", continúa en sus mensajes.

Pero quizá lo más llamativo de la controvertida lista de tuits sea el dirigido a la edición de los Óscar de 2021, criticando el apoyo de estos galardones a la diversidad que ella reivindica. "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo", escribe.