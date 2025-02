Paz Vega: "Mi nuevo filme es una historia para rodar en la República Dominicana"

La reconocida actriz y modelo española Paz Vega demuestra su versatilidad como artista al pasar de su exitosa trayectoria como actriz a la dirección cinematográfica con "Rita", película en la que aborda temas de violencia, memoria, drama familiar y resiliencia desde la perspectiva de una niña.

La ópera prima de Vega como directora y guionista ha sido recibida con gran interés en festivales internacionales, está nominada como mejor dirección novel a los Premios Goya y formó parte de la sección Ópera Prima Ficción "Jimmy Sierra" en la 17ª edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), que celebra su clausura mañana.

—Has tenido una carrera muy exitosa como actriz, pero ¿qué te motivó dar el salto a la dirección?

Desde siempre, de alguna manera, he fantaseado con la idea de dirigir, desde que empecé en esta profesión. De hecho, ya con 16 años dirigí mi primera obra de teatro y ese sueño siempre me ha estado rondando en la cabeza.

Lo que pasa es que, como siempre he estado trabajando como actriz e iba empalmando un trabajo con otro, nunca encontraba ese momento para decir "bueno, ahora sí".

Hace unos años encontré qué quería contar, que también es importante; no es solo la idea de querer dirigir, sino qué quieres contar y ese fue el motivo para empezar a escribir un guion y encontrar la manera de financiarlo.

— "Rita" es una carta de amor a la inocencia y a la infancia, ¿por qué era tan importante para ti contar esta historia?

Creo que las películas sobre niños, familias desestructuradas o violencia se han hecho muchas, pero es verdad que ver una historia de un matrimonio conflictivo, desde los ojos de un niño, no lo había visto antes.

Me parecía oportuno poner el foco en esas otras víctimas colaterales que no tienen culpa de nada cuando las relaciones no funcionan, o cuando hay un cuadro de violencia en casa, y ver cómo intentan ellos gestionar todo lo que pasa a su alrededor, desde la inocencia y desde el ser niño.

—Tú escribiste el guion y dirigiste el filme, pero ¿qué tal fue el proceso del casting?

Tenía muy claro cómo tenían que ser los personajes. Creo que esa parte mía de actriz influyó también a la hora de escribir el guion, dialogar las escenas e imaginarme cómo quería que fueran y de siluetearlos de alguna manera. Tenía muy claro, por ejemplo, cómo tenía que ser Rita.

Buscaba una niña con una expresividad fuerte y una mirada intensa. Mi película no es de grandes diálogos, es más bien de muchos silencios, pero esos silencios tenían que estar llenos de pensamiento y sentimiento. Encontré a esta niña, a Sofía Allepuz, que era exacto lo que estaba buscando. Una niña que tiene una vida interior muy grande para lo pequeña que es.

—¿Cómo influyó tu experiencia como actriz en la forma que dirigiste a los actores?

Creo que en ese sentido tengo ventaja ante otros directores que a lo mejor les cuesta más conectar con sus actores. Los hay que conectan, te dirigen y es una maravilla. Hay otros que les cuesta más entablar esa relación y al ser actriz, y al haber estado tanto tiempo delante de la cámara, entiendo o creo que realmente tengo claro qué es lo que necesita el actor en cada momento, porque yo lo he necesitado.

En ese sentido la relación con mi elenco actoral ha sido maravillosa.

"Es verdad que esta película es muy local, pero la temática es muy universal" Paz Vega Directora, guionista y actriz “

—Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes directores, ¿has sentido la influencia del alguno de ellos al dirigir este filme?

Con todos he aprendido, me he formado y son parte de mi evolución como actriz y ahora como cineasta, pero quizás lo que sí he aprendido es lo que no quiero hacer en el set.

Creo que he encontrado mi dinámica, la cual es una dinámica personal y particular de dirigir, de mover la cámara y de relacionarme con el equipo, pero si algo sé son cosas que he vivido en rodajes que no quiero a mi alrededor cuando estoy detrás de la cámara.

—Hasta ahora "Rita" se ha presentado en varios festivales de cine. ¿Cómo se ha sentido presentar tu película ante este tipo de público?

Es precioso ver la reacción del público en diferentes partes del mundo con "Rita". La película ha ido a Italia, Mar del Plata, Chicago y Locarno, estamos hablando de muchos lugares muy particulares. La gente que la recibe lo hace desde otros idiomas y ver que el público conecta con la historia a muchos niveles es muy bonito.

Es verdad que esta película es muy local, pero la temática es muy universal y al final estamos retratando una infancia que los que tenemos cierta edad hemos vivido, esa infancia de los 70 y los 80, y en eso todo el mundo conecta a un nivel muy profundo.

—¿A partir de ahora qué tipo de historia te interesa contar como cineasta?

Es curioso porque ya he terminado mi siguiente guion y, comparándolo con "Rita", hay temas que se vuelven a repetir inconscientemente, temas generales como la familia, la muerte, la relación entre hermanos y los sueños truncados.

Creo que tiene que ver con la emoción. Uno escribe sobre lo que le emociona, le motiva y lo que le obsesiona.

Al final son las mismas obsesiones, contadas en otro contexto, pero en el fondo de repente hay cosas similares y no lo he pensado. Es que me sale así.

—¿Nos puedes dar algún adelanto de lo que sería este nuevo filme?

De rodarse se rodaría en República Dominicana, eso sí. Es una historia para rodar aquí.