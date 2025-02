"Captain America: Brave New World", un nuevo inicio para el héroe de Marvel

Anthony Mackie interpreta a Sam Wilson, el nuevo Capitán América, en "Captain America: Brave New World". ( ELI ADÉ - © 2024 MARVEL )

El universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) está de regreso en la gran pantalla con el estreno de "Captain America: Brave New World", filme dirigido por Julius Onah y protagonizado por Anthony Mackie, Danny Ramírez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson y Harrison Ford.

En esta secuela Sam Wilson (Anthony Mackie) se encuentra en medio de un incidente internacional después de reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford).

A medida que la trama se desarrolla, Sam debe desentrañar un siniestro complot global que amenaza la estabilidad mundial y ahora se verá obligado a enfrentarse a nuevos y poderosos adversarios.

Esta es la primera película de superhéroes de Onah, quien es mejor conocido por dirigir la película de ciencia ficción "The Cloverfield Paradox" (2018) y un año después el drama "Luce" (2015).

Este cineasta también formó parte del equipo de guionistas que escribió el guion, que además incluyó a Rob Edwards, Malcolm Spellman, Dalan Musson y Peter Glanz foro.

Referencias al resto del MCU

"Captain America: Brave New World" es la cuarta entrega en la saga de Capitán América la película número 35 del MCU.

De todas formas, para estar al tanto de lo que ocurre en este filme es necesario ver "The Falcon and the Winter Soldier" (2021), la serie de Disney+ en la que Sam Wilson asume oficialmente el manto del Capitán América.

Asimismo, en esta película no solo aparecen elementos de otros filmes de Marvel como "The Incredible Hulk" (2008) y "Eternals" (2021), sino que también se atan cabos sueltos de las tramas de esas películas.

Los nuevos retos del Capitán América

La trama de la nueva aventura del Capitán América no reinventa el género de películas de superhéroes, pero cumple su cometido.

Contiene cierto nivel de intriga y suspenso, pero se trata de un misterio fácil de discernir (si se presta atención), cuenta con una buena dosis de escenas de acción, el manejo de sus personajes es aceptable y hasta aprovecha la oportunidad para insertar un nuevo elemento al MCU que agradará a los fans de los cómics.

En cuanto a efectos visuales, la película cuenta con varias secuencias de acción que están muy bien logradas visualmente y lo mismo se puede decir de gran parte de los efectos especiales y hasta los disfraces de los personajes.

Aun así, en esta área hay algunos fallos, especialmente en el diseño y apariencia de un personaje en particular (aquellos que vean la película entenderán de una vez de quién se trata).

También hay que resaltar que, a pesar de que se trata de una historia relacionada a intriga política y secretos de estado, el filme no está sobrecargado con un obvio y torpe mensaje político que tenga un impacto negativo en el desarrollo de la trama.

En cuanto a las actuaciones, tanto Anthony Mackie como Harrison Ford hacen un gran esfuerzo al encarnar los personajes de Sam Wilson y Thaddeus Ross, y en varias ocasiones tienen la oportunidad de sobresalir con sus interpretaciones.

A pesar de que el resto del elenco hace un buen trabajo, las demás actuaciones no pasan de ser aceptables.

A fin de cuentas, "Captain America: Brave New World" no es perfecta, tampoco es el mejor filme del MCU ni mucho menos del género de los superhéroes, pero sí es una entretenida película de acción que se puede convertir en una experiencia divertida para quienes la vean en la gran pantalla.